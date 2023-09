Depois de passar por Bilbau em 2019, é a vez de Lisboa acolher o "Homo Curiosus", uma iniciativa cujo objetivo é colocar as pessoas a pensar sobre os principais temas científicos, apresentando-os de uma forma descontraída, pela mão dos mais conceituados e carismáticos cientistas e investigadores científicos portugueses e internacionais. "A curiosidade é a mola da vida, o que distingue os homo sapiens das demais espécies é essa capacidade de querer saber mais", afirmou Carlos Fiolhais, o professor de Física Teórica da Universidade de Coimbra com dezenas de livros publicados, na apresentação do evento em que vai ser uma das principais caras.

Numa altura em que as redes sociais e outras plataformas de media canalizam um volume gigante de conteúdo sobre ciência, é fácil ficar perdido entre teorias da conspiração, entre opiniões e factos, entre o pessimismo e o otimismo. Neste contexto a AMC Networks, que em Portugal detém os canais História, Odisseia, AMC Break e AMC Crime, pensou que podia utilizar a sua experiência na produção e distribuição de conteúdo científico com reputação internacional (as centenas de programas e documentários que já passaram pelos seus canais), para criar um evento que democratizava a discussão científica e onde a mesma podia ser liderada pelas principais vozes das áreas de investigação.

Apresentado por Rita Camarneiro, no "Homo Curiosus" serão exibidos onze documentários exclusivos e haverá diversas experiências imersivas, que pretendem aproximar os visitantes da ciência de uma forma divertida e original.

Assim, no sábado, 21 de outubro, das 9h30 às 20h, os mais curiosos têm entrada gratuita (inscrições em www.homocuriosus.pt) no Pavilhão do Conhecimento para assistir a onze palestras onde serão apresentados grandes temas da atualidade, tais como: "Podemos falar com animais?", "Decifrando ossos: O que nos podem contar os mortos"; "Podemos morar no Espaço?", "Porque precisamos de mentir", entre muitos outros.

Num só dia, o Pavilhão do Conhecimento irá acolher alguns dos cientistas mais reputados do nosso país a falar precisamente sobre estes temas. Alguns exemplos são João Lousada, Diretor de Voo da Missão Espacial Europeia e candidato a astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA); Nuno Maulide, professor na Universidade de Viena e reconhecido como "Cientista do Ano" em 2018, pelo Clube Austríaco de Jornalistas de Ciência; Alexandre Quintanilha, o físico que criou cursos de investigação na Universidade de Berkeley, nos EUA, e que atualmente é também político procurando ser uma ponte entre a ciência e a sociedade civil.

A nível internacional, o "Homo Curiosus" contará com a presença da séxologa e investigadora Valérie Tasso, autora da obra "Diário de uma Ninfomaníaca", adaptada a filme em 2008, que irá assegurar a palestra "A sexualidade humana acabará por tornar-se num algoritmo?".

Relativamente às experiências imersivas, o espaço terá disponíveis várias atividades baseadas em tecnologias como a Inteligência Artificial ou o 5G, que permitirão aos visitantes interagir com um robô humanóide, fotografar-se com hologramas de personagens históricas ou ainda descobrir como serão os alimentos do futuro, que prometem responder à necessidade de alimentar mail de 8 mil milhões de pessoas em 2050. Entre eles estão insetos desidratados ou gomas iguais às que os astronautas comem no espaço.

Neste âmbito, destaque para a parceria entre a AMC e a NOS, em que os visitantes terão oportunidade de ver o 5G da operadora portuguesa em ação, através de uma experiência interativa e imersiva em 360º com conteúdos ligados à Ciência e à História.

Entre as onze propostas de documentários exibidos durante o evento, destaque para os multipremiados "Afogados em Plástico", que acompanha a bióloga Liz Bonnin e uma equipa de cientistas numa viagem para descobrir o verdadeiro perigo do plástico nos oceanos e "Porque ignoramos as Alterações Climáticas?", um projeto que explica a negligência da Humanidade relativamente à crise ambiental em curso.

Com entrada gratuita, o "Homo Curiosus" pretende alertar para a urgência da resolução de alguns destes temas, revelando a sua importância para o avanço tecnológico e social.

Saiba mais sobre o "Homo Curiosus" em www.homocuriosus.pt

Agenda completa do evento