CEO de uma startup relacionada com o imobiliário, a REATIA, Hugo Venâncio afirma que é preciso muito sacrifício, mas também lembra que pode ser muito compensador.

Como te chamas e o que fazias antes de seres empreendedor? O meu nome é Hugo Venâncio e antes de ser empreendedor trabalhava numa multinacional farmacêutica.

Como é que a tua startup vai mudar o mundo? A REATIA está a mudar o paradigma do imobiliário. O mercado arcaico, desnormalizado e facilmente desatualizado. A REATIA está a normalizar a informação existente, e a entregar a todos os intervenientes, dados limpos e prontos a serem consultados. Com isso, trazemos mais agilidade aos negócios e maior transparência.

Já pagas o teu salário? Sim.

Quantas horas trabalhas por dia? Entre 10 a 12h por dia.

O que deixaste de fazer para ser um empreendedor com sucesso? Para se ser um empreendedor é necessário muito sacrifício e, numa fase inicial, de muita abnegação. É natural que alguns dos passatempos que tinha, ficaram para 2º plano, visto que o tempo necessário para o projeto é prioritário. Uma das coisas que deixei de fazer foi jogar futsal.

O que passaste a fazer para ser um empreendedor de sucesso? Para se ter sucesso é necessário ter um grande controlo do nosso tempo, pesquisar, ler bastante e trabalhar.

Ter uma startup está na moda ou o mundo está mesmo a mudar? Eu creio que o mundo está a mudar, mas dizer que se tem uma startup ainda está em moda (apesar de grande parte sucumbir nas primeiras fases). No entanto, as startups são vistas como game changers, e isso é muito positivo.

Se fosses patrão de uma grande empresa, o que dizias a ti próprio para te convencer a trabalhar nessa empresa em vez de ir para uma startup? Nem consigo conceber esse tipo de argumentação.

Qual é o teu ídolo dos negócios ou da tecnologia? O meu "ídolo" dos negócios é o meu pai. Com ele aprendi o que é ter um negócio próprio, como é difícil, mas como também pode ser recompensador. Depois claro, há o Steve Jobs. Um visionário que mudou o mundo.

És vegan, fazes meditação ou apenas vês televisão e passeias o cão ao fim do dia? O tempo livre que tenho é passado com as minhas filhas. Elas são o meu ponto de equilíbrio.

Numa só frase, o que dirias - mesmo - num elevador para convencer alguém a investir na tua empresa? Sabia que há uma empresa que conseguiu normalizar um problema de décadas no imobiliário, criando mais e melhores negócios para todos os seus utilizadores?

A REATIA é uma das 120 startups que integraram o programa Road2WS [Road to Web Summit] em 2020.

