O Instagram está a testar a eliminação da opção de partilhar publicações do feed nas histórias para evitar a repetição de conteúdos já publicados.

A rede social terá retirado a opção de partilhar as publicações a alguns utilizadores dos países onde se está a realizar este teste. O objetivo é oferecer conteúdo mais específico para melhorar a experiência dos utilizadores.

Os utilizadores da rede social descobriram esta proibição através de uma notificação que explicava que o motivo da mudança era que a comunidade do Instagram “quer ver menos publicações nas histórias”.

Por agora, o Instagram esclareceu que apenas se trata de uma experiência que se está a realizar em determinadas regiões De acordo com Social Media Today, da parte da rede social não há nenhum plano de implementar esta mudança de forma definitiva.

O Instagram terá também eliminado a função de “apagado recentemente” para se poder recuperar durante 30 dias o conteúdo eliminado da conta.

A partir de agora, o Instagram conta com um armazenamento de publicações, Reels, histórias e vídeos do IGTV apagados. As histórias eliminadas diretamente (que não estão no arquivo) permanecerão 24h na pasta “Apagado Recentemente”. O resto do conteúdo ficará armazenado durante 30 dias.

Como proteção adicional, o Instagram verificará a identidade dos titulares das contas antes de eliminar ou restaurar o conteúdo armazenado nesse arquivo. Segundo o blog oficial do Instagram, com esta função pretende-se evitar que os hackers eliminem publicações das contas a que têm acesso.

A pasta “Apagado Recentemente” encontra-se onde diz “conta” nas definições do Instagram. Nela podemos ver todo o conteúdo armazenado e quantos dias faltam para que se elimine definitivamente.

TikTok introduz advertências sobre conteúdo não verificado para evitar que seja compartilhado

Por seu lado, a rede social TikTok vai passar a notificar os utilizadores quando compartilhem um vídeo não verificado de forma a reduzir a sua propagação, após um teste onde perceberam que desta forma podem reduzir o racio de conteúdos deste tipo em 24%.

Cada vez que a rede social identifique um vídeo como não verificado, o utilizador que o esteja a ver terá um aviso onde se diz que o conteúdo foi marcado, precisamente por não ser verificado.

O aviso, como explica o TikTok num comunicado no seu blog, também chegará ao criador do vídeo. Numa nova janela será perguntado ao utilizador se pretender partilhar o vídeo, sendo que será dada a opção de prosseguir de acordo com a intenção.

A função pretende que os utilizadores sejam “conscientes com o que partilham”.

Trata-se de uma função designada para implementação a nível global e a empresa indicou que está desde hoje disponível nos Estados Unidos e Canadá, e que chegará aos restantes países “nas próximas semanas”.