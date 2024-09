PREFÁCIO

Inteligência artificial. Machine learning. Redes neuronais.

No último ano, estas palavras surgem cada vez mais frequentemente em notícias, filmes e conversas, tipicamente associadas ou a algum avanço fantástico ou a advertências ominosas de um futuro distópico.

Torna-se evidente que algo está a acontecer. E muito depressa.

Mas como fazer sentido de toda esta informação contraditória que nos chega? Afinal a inteligência artificial (IA) é boa ou má? Vai criar um «Paraíso na Terra», ou um «Inferno tecnológico»?

Este livro é dedicado àqueles que querem saber — onde estamos, para onde vamos, qual o potencial, quais os perigos. Àqueles que já com- preenderam que, nesta revolução, o conhecimento é poder e que não querem ficar para trás.

O livro divide-se em duas partes. Uma primeira, dedicada a explicar o que é a IA, a posicionar o leitor no mapa tecnológico e social onde estamos e para onde vamos e a dar-lhe os conceitos necessários para compreender as discussões e participar activamente nelas.

A segunda parte é dedicada a ensiná-lo a usar estas tecnologias no seu dia-a-dia para que não fique para trás e possa usufruir das inúmeras potencialidades da IA.

Acima de tudo, este livro pretende trazê-lo para a conversa pública. A tecnologia não é boa nem má, é uma ferramenta. Tal como um martelo, que pode ser usado para construir uma casa ou assassinar outro ser humano. Mas, ao contrário do martelo, que é uma ferramenta limitada, a IA é infinitamente poderosa e vai, sem dúvida, mudar profundamente a sociedade em que vivemos. Por isso é crucial que o leitor possa ser voz activa neste processo para ajudar a moldar o melhor amanhã. Espero, no final deste livro, motivá-lo a fazer exactamente isso.

Livro: "Inteligência Artificial Para Todos" Autor: David Carvalhão Editora: Actual Data de Lançamento: 12 de setembro de 2024 Preço: € 16,90

No entanto, dada a velocidade estonteante da evolução da tecnologia, a escrita deste livro deparou-se com um problema: apesar do esforço árduo de toda a equipa editorial para o publicar o mais rapidamente possível, alguns aspectos do livro já estarão desactualizados quando o estiver a ler. A forma que encontrei de resolver este problema foi proporcionar algumas ligações para uma página web que será actualizada com o estado da arte da tecnologia do momento. Não é a solução perfeita, mas é a solução possível.

Espero que goste tanto de ler o livro como eu gostei de o escrever.