Um foguete Falcon 9 da empresa descolou de Cabo Cañaveral, na Flórida, por volta das 22h30 (hora local) desta quinta-feira, 23 de maio.

Os satélites usam os seus próprios propulsores para se posicionarem numa órbita relativamente baixa, a 550 km.

Inicialmente, o lançamento estava previsto para a semana passada, mas foi adiado devido à necessidade de atualizações de software.

Cada satélite pesa apenas 227 quilos e foi construído em Redmond, na região de Seattle.

A empresa do magnata Elon Musk, que lidera a corrida espacial privada no que diz respeito ao lançamento de foguetes, procura cimentar a sua posição no futuro mercado espacial de Internet.