O artigo sobre este estudo pioneiro, liderado pelo investigador espanhol Carlos Gutiérrez-Gutiérrez, do Laboratório de Nematologia – MED da UÉ, foi publicado na revista científica Zoosystematics and Evolution, disse hoje a academia.

Segundo a UÉ, o artigo “descreve a nova espécie de nemátodes, parasitas conhecidos por causar doenças em humanos, outros animais e plantas, apresentando ainda a sua caracterização molecular”.

O investigador da UÉ, que é o primeiro autor do artigo científico, que aborda a evolução zoológica a nível mundial, sublinhou que o estudo, “além de contribuir com mais uma nova espécie de nemátodes para a Ciência, contribui para o conhecimento” sobre “como esta nova espécie se relaciona com as restantes do grupo (Família Longidoridae)”, pode ler-se no comunicado da instituição alentejana.

A investigação permitiu ainda “conhecer espécies potencialmente transmissoras de vírus”, nomeadamente “da videira, mas não só”, e “como parasitas microscópicos que habitam o solo” são “responsáveis por danos consideráveis em numerosas culturas”.

Manuel Mota, que fez parte da equipa de investigadores do estudo agora publicado e que é responsável pelo Laboratório de Nematologia do MED – Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, adiantou hoje à agência Lusa que este novo nemátode fitoparasita foi designado como L. bordonensis sp. nov. (nova espécie).

“É um pequeno animal invertebrado, com cerca de um a nove milímetros de comprimento e que vive no solo e ataca as raízes das plantas”, resumiu, revelando que a nova espécie foi encontrada “numa amostra de solo” que Carlos Gutiérrez-Gutiérrez recolheu “à volta das raízes de uma erva, em Bordonhos, S. Pedro do Sul”, no distrito de Viseu.