Denominado "ARTHUR - 3D Dentofacial Surgery Full Planning", o projeto está a desenvolver uma plataforma inovadora para o planeamento de cirurgias faciais e tratamentos ortodôntico-cirúrgicos.

A equipa da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra é constituída por Francisco Caramelo (investigador do Laboratório de Bioestatística e Informática Médica do iCBR - Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra) e Francisco do Vale (diretor do Instituto de Ortodontia).

O consórcio, que garantiu o financiamento no âmbito do programa Portugal 2020, é liderado pelas empresas CODI e Instituto Português da Face, e conta também com a participação da Universidade de Aveiro.

"O objetivo passa pelo desenvolvimento de uma plataforma capaz de prever, de forma fotorrealista, o impacto real na máscara facial do paciente (tecidos moles) das possíveis alterações a efetuar a nível de estrutura óssea e dentes (tecidos duros)", explica a Universidade de Coimbra (UC).

O projeto tem o nome de ‘Arthur', em memória do ex-diretor do Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial dos Hospitais da Universidade de Coimbra (CHUC), Artur Ferreira.