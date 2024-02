A agência aeroespacial japonesa JAXA lançou hoje com êxito o novo foguetão H3, depois de vários atrasos e do fracasso do voo inaugural no início de 2023.

O principal objetivo deste segundo lançamento do foguetão, que deverá substituir o atual H2 da JAXA, era testar a ignição do motor da segunda fase para colocar o foguetão em órbita terrestre. O êxito da operação foi confirmado cerca de 18 minutos depois, na sala de controlo. O H3 descolou do Centro Espacial de Tanegashima, ilha a sul de Kagoshima (sudoeste), às 09:22 (00:22 de sexta-feira em Lisboa), num lançamento transmitido em direto na rede social YouTube. O primeiro H3 foi lançado em março de 2023, mas o motor da segunda fase não acendeu e a JAXA ordenou a autodestruição do aparelho em voo, num fracasso que atingiu duramente a indústria aeroespacial japonesa. A JAXA indicou que deverá avançar mais informações sobre o desenvolvimento da fase de reentrada e outros pormenores da operação em conferência de imprensa e nas redes sociais da agência. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram