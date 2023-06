A conclusão é que, em Portugal, Lisboa tem a melhor posição entre as cidades portuguesas e Portugal é o 26.º melhor país do mundo para startups.

O ranking é baseado em três critérios: número de startups, qualidade dos projetos e ambiente de negócios.

Em relação à classificação de 2022, não houve alteração entre as três melhores cidades de Portugal. Lisboa continua como a melhor para o desenvolvimento de startups, subindo em termos globais do 83.º lugar para a 62.ª posição. A segunda cidade classificada é o Porto, no 147.º lugar global. Em 3.º lugar, está Braga, que ocupa a 424.ª posição global.

O Porto desceu 11 lugares em comparação com 2022, e Braga ganhou 8 posições.

Coimbra foi a cidade portuguesa que apresentou maior queda, perdendo 116 posições e atualmente na 557.ª posição.

Ao invés, Leiria foi a cidade com a melhor evolução. Em 2021, nem sequer constava na lista, em 2022, surgiu na 965.ª colocação e em 2023, salta 326 posições, passando para a ser 639.ª melhor cidade para startups do mundo.

Aveiro, que no ano passado tinha a 5.ª colocação entre as cidades de Portugal, passou para 6.º lugar e, no ranking mundial, perdeu 72 posições, passando a 739.ª posição.

Na Madeira, o Funchal, que esteve presente na lista por dois anos seguidos, em 2023, não aparece classificada entre as mil melhores.

créditos: HelloSafe Portugal

A lista das melhores cidades para o desenvolvimento de startups na Europa é liderada por Londres (1.º), Paris (2.º) e Berlim (3.º).

Portugal ultrapassa o Brasil no ranking global

Portugal (26.º), Brasil (27.º), Cabo Verde (78.º) e Angola (96.º) são os quatro países lusófonos que integram a lista dos 100 melhores para startups no mundo.

Até ao ano passado, o Brasil ocupava a melhor posição entre os países de língua portuguesa, mas em 2023, Portugal, juntamente com o Japão, foram os únicos países do top 30 a ganhar duas posições, passando, no caso de Portugal, do 28.º para o 26.º lugar.

Na Europa, Portugal está em 16.ª posição numa lista liderada pelo Reino Unido, Suécia e Alemanha.

créditos: HelloSafe Portugal

O relatório e a metodologia utilizada pela HelloSafe podem ser consultados aqui.