Todavia, o ecossistema português não se faz só de Lisboa. A prova é o facto de sete cidades nacionais fazerem parte das mil melhores do mundo para startups (ainda que quase todas as tenham perdido posições na classificação deste ano). O Porto, no 136º lugar, mercado mais focado no E-commerce e Varejo, ocupa a segunda posição e, imediatamente a seguir, em terceiro, está Braga. Coimbra subiu mais de 50 lugares em 2022 e agora está no 441º lugar e a fechar a lista está o Funchal, na 949ª posição, próximo de Leiria, que passou a integrar a lista este ano, revela o estudo. A título interno, o ranking é composto, respetivamente, por: Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Funchal e Leiria.

A nível mundial, a ocupar as primeiras posições, ficam as cidades de São Francisco, Nova Iorque e Londres.

A análise colocou Portugal entre os trinta países mais bem classificados do mundo, sendo que, a nível nacional, Lisboa é a cidade mais bem classificada neste ranking. Para se chegar a esta lista, o critério assentou em três critérios: quantidade, qualidade e ambiente de negócios. As principais conclusões:

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt