A empresa sediada em Mountain View, no Estado da Califórnia, teve um volume de negócios de 75,283 mil milhões, mais 18% homólogos.

O acentuado crescimento dos resultados deveu-se à queda acentuada das importâncias destinadas a pagar multas aplicadas pelos reguladores na Europa, que se ficaram pelos 1,697 mil milhões de dólares, depois dos 5,071 mil milhões de 2018.

A multa aplicada no primeiro semestre do ano em curso correspondeu a uma sanção da Comissão Europeia, para punir a “supressão da concorrência” no setor da publicidade na internet, que foi paga no início do ano, com a empresa a iniciar agora o processo de recurso.

A Alphabet aproveitou a apresentação de resultados para anunciar que vai avançar com um programa de compra de ações próprias, no valor de 25 mil milhões de dólares.

Os resultados da Alphabet foram bem recebidos pelos investidores em Wall Street e as suas ações estavam a subir 9,07% nas operações eletrónicas, que decorrem depois do encerramento da praça nova-iorquina.