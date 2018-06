As obras no Grande Colisionador de Hadrões (LHC), cujo início foi hoje assinalado numa cerimónia na sede do CERN, em Genebra, na Suíça, vão decorrer até 2026 e permitirão aumentar o número de colisões em grandes experiências, potenciando a descoberta de "novos fenómenos", refere em comunicado o CERN, que opera o LHC, localizado na fronteira franco-suíça.

O acelerador de partículas, onde se confirmaram importantes descobertas como o bosão de Higgs, em 2012, continuará a funcionar durante os trabalhos, com exceção em duas paragens técnicas para preparar as beneficiações de alta luminosidade que vão ser introduzidas e executar as habituais atividades de manutenção.

Concluídas as obras, o LHC deverá produzir dados em modo de alta luminosidade, abrindo caminho a futuros aceleradores de maior energia, segundo o CERN, organização da qual Portugal faz parte.

Os trabalhos, que vão decorrer na Suíça e em França, incluem a construção de novos edifícios, túneis e galerias subterrâneas, que receberão novos equipamentos, sistemas de energia e diferentes estações de eletricidade, refrigeração e ventilação.