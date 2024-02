O MEO é a primeira empresa portuguesa a integrar o ecossistema de parceiros da Azure Programmable Connectivity (APC), solução que ajuda os programadores na criação de aplicações 5G.

A Microsoft pretende desenvolver um forte ecossistema de parceiros, dos quais fazem parte os maiores operadores globais e a empresa acaba de anunciar, no Mobile World Congress, que decorre em Barcelona, que o Azure Programmable Connectivity está agora disponível em preview pública como um serviço Azure.

A Microsoft está a colaborar ativamente com operadores globais, sendo o MEO o primeiro português a integrar este forte ecossistema de parceiros.

Totalmente integrado no Azure Marketplace, o APC permite que os operadores comercializem as suas APIs de rede e simplifica o seu acesso para os programadores.

A APC fornece acesso contínuo ao Open Gateway para que os programadores criem aplicações nativas na nuvem e Edge, que interagem com a inteligência da rede. Ao fornecer uma interface unificada e padrão em todas as redes de operadores, os programadores podem criar aplicações nativas de ponta que interagem com a inteligência das redes.

Com a integração na APC, o MEO vai dar acesso à sua rede aos programadores, simplificando e tornando mais acessível a utilização dos seus serviços. Através das interfaces normalizadas e de simples utilização, o objetivo é disponibilizar novos recursos de rede, permitindo novos serviços com maior desempenho, segurança ou prevenção de fraudes, para acelerar o crescimento dos serviços e aplicações digitais 5G.

“Esta parceria é uma extensão natural do trabalho conjunto desenvolvido pelo MEO e Microsoft na oferta de soluções Cloud Híbrida e de Produtividade para o mercado Empresarial, nomeadamente com as ofertas Azure, Azure Stack Hub e Microsoft 365", afirmou Ana Figueiredo, Presidente Executiva da Altice Portugal. "Com este novo passo, empresas e startups vão ter um acesso mais facilitado às APIs da rede MEO, recursos que irão ganhar uma importância crescente no contexto do desenvolvimento aplicacional, ao longo dos próximos anos.”

Para Andrés Ortolá, Diretor-Geral e Presidente da Microsoft Portugal, “a APC permite que os operadores partilhem as suas APIs de rede no Azure Marketplace, disponibilizando-as para que os programadores criem aplicações 5G que possam servir as necessidades das empresas e dos consumidores. Ter o MEO como parte do portefólio do Azure para Operadores e ser pioneiro na APC é mais um passo no reforço da nossa parceria. Estamos ansiosos para ver as aplicações que surgirão e que vão permitir novos e diferenciados casos de uso no mercado”.