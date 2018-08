Nos anos 50 e 60, o “bubble car” significava mobilidade barata e alegre nas estradas europeias. Agora, dois irmãos suíços estão a desenvolver uma nova versão do carro.

Passaram 56 anos desde que a BMW interrompeu a produção do famoso Isetta, um pequeno automóvel de baixo custo, voltado para a realidade da economia italiana do pós-guerra. Das linhas de produção saíram 160 mil veículos em forma de ovo e, agora, dois irmãos suíços — Oliver e Merlin Ouboter — decidiram dar-lhe uma nova vida.

Agora, já têm mais de 7.200 pedidos de pessoas que querem o “Microlino”, uma versão moderna do Isetta que troca o motor a gasolina monocilíndrico por um motor elétrico de 20 cavalos. Para manter a tradição, permanece a famosa porta de abertura frontal, conta a Reuters.

Para Olivier, de 24 anos, “o carro moderno médio é muito grande para o uso normal”, pelo que o “Microlino” traz todas as vantagens ao utilizador, com os seus 2,4m de comprimento. O veículo standard tem uma autonomia de 120 km — quatro horas e cerca 1,5 euros chegam para o carregar — e uma velocidade máxima de 90 km/h, contando com uma bagageira com capacidade para até 300 litros.

“Tirámos muitos instrumentos desnecessários", disse Oliver. “Nos carros modernos existem tantos botões que sinceramente não sei para que servem muitos deles”, acrescenta.

O Microlino será construído pelo fabricante italiano Tazzari e está previsto que sejam produzidos cinco mil veículos por ano. E, mais do que recriar um carro, a ideia é que o projeto “contribua para uma mobilidade mais ecológica", referiu Merlin, tendo sempre em conta a diversão.

Para já, os irmãos construíram dois protótipos na China, exibindo um deles no Salão Automóvel de Genebra, em 2016. O lançamento está previsto para o mês de dezembro.

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt