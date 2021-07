Um país de beijoqueiros: em Portugal, o emoji mais usado em publicações na rede social Facebook é a figura a enviar um beijo. A conclusão é da própria rede social, que se pôs a olhar para as publicações dos utilizadores e divulgou as contas neste dia do emoji.

Em primeiro lugar surge, então, o emoji a enviar um beijo, seguido do coração vermelho. O terceiro emoji mais usado em posts do Facebook em Portugal é o agradecimento ou reza e em quarto o bolo de aniversário.

No que toca a comida, depois do bolo de aniversário, os utilizadores do Facebook em Portugal gostam também de bebidas quentes, de uma simples fatia de bolo, de um chupa-chupa ou de donuts.

A rede social assinala ainda diferenças entre o género masculino e o género feminino. Aqueles que se identificam com o género masculino usam mais o emoji a rir até às lágrimas; e os que se identificam com o género feminino dão primazia à figura com os olhos em forma de coração.

Quanto à idade, também há algumas diferenças — embora poucas. Os mais novos usam sobretudo o coração vermelho, seguido pelo emoji a enviar um beijo e, por fim, o emoji a rir até às lágrimas.

Os chamados Millenials (entre os 25 e os 44 anos), por seu lado, publicam mais emojis a enviar um beijo do que corações vermelhos. Em terceiro lugar, surge na mesma o emoji a rir com lágrimas nos olhos.

Os utilizadores portugueses mais velhos naquela rede social seguem a tendência dos Millenials, mas trocam o terceiro lugar pelo emoji que simboliza um agradecimento ou reza.

Os emojis com proteção facial, de micróbio e de vacina conheceram nos últimos meses um aumento de utilizações, “uma consequência natural da pandemia”, reconhece a empresa.

Emojis são pequenas figuras, de significado universal, que, através de símbolos icónicos de expressões faciais, atividades ou objetos, pretendem passar uma mensagem além do texto, ou recodificar o significado da mensagem textual, acrescentando-lhe contexto visual do sentimento ou atividade do remetente.