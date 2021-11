Estava marcado para esta quarta-feira e o bom tempo assim o permitiu. A NASA está a levar a cabo a primeira missão da humanidade que vai tentar interferir com a dança gravitacional do sistema solar: colocar uma nave espacial em órbita para, daqui a menos de um ano, impactar um asteroide, alterando a rota desta rocha gigante, impedindo-a assim de chocar contra o planeta Terra.

LIVE NOW: The #DARTmission is about to launch ?

This #PlanetaryDefense test is scheduled to lift off from @SLDelta30 at 1:21am ET (06:21 UTC) on its nearly one-year journey to crash into an asteroid. Send your questions with the hashtag #AskNASA. https://t.co/V801ugC1e0

— NASA (@NASA) November 24, 2021