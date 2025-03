Trata-se de um aumento de cerca de 11% em relação aos gastos com conteúdos em 2024, acrescentou, enquanto falava na Conferência de Tecnologia, Media e Telecomunicações da Morgan Stanley, em São Francisco, Califórnia (EUA).

A Netflix adicionou 19 milhões de subscritores no último trimestre de 2024 e fechou o ano com um total de 301 milhões de membros em todo o mundo, mas Neumann observou que a plataforma continua a ser “pequena” em todas as medidas-chave, dizendo que capturou apenas 6% do seu mercado potencial.

O executivo afirmou ainda que a empresa tem “oportunidades de crescimento” em todos os géneros, incluindo o desporto, e que parte da estratégia consiste em identificar “onde está a maior oportunidade de crescer e investir”.

Neumann disse que três das suas séries originais de maior sucesso vão regressar com novos conteúdos ao ecrã, nomeadamente a “Wednesday”, “Stranger Things” e “Squid Game”, pelo que o investimento com conteúdos licenciados também está a crescer.

A plataforma começou a apostar em conteúdos em direto, como os combates de wrestling da WWE ou a transmissão em direto dos prémios Hollywood Screen Actors Guild Awards (SAG Awards).