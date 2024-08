Segundo a AFP, a Nintendo vai abrir o seu próprio museu em Kyoto, no Japão, no dia 2 de outubro.

A gigante japonesa dos videojogos revelou que vão ser expostas peças e instalações interativas, que vão permitir aos visitantes explorar e viajar pelos mais de 130 anos de história da empresa.

“Queremos mostrar a evolução da diversão, destacando os elementos que foram compartilhados e construídos ao longo dos anos” pela Nintendo, explicou Shigeri Miyamoto, o célebre criador de “Super Mario Bros”.

Num vídeo divulgado no site da Nintendo, Miyamoto passou por uma sala com diversos produtos da empresa japonesa, que no final do século XIX começou a fabricar cartas, brinquedos e jogos de mesa antes de alcançar o sucesso mundial com os videojogos.

O vídeo também apresenta uma parte mais interativa do museu, que permitirá aos visitantes jogar cartas com um smartphone, jogar à bola num estádio japonês do ano de 1960 ou jogar Super Mario Bros com um comando gigante, que obriga duas pessoas a coordenarem os seus movimentos.

Os bilhetes de entrada serão colocados à venda através de um sistema de sorteio, também no site, com um preço de 3.300 ienes japoneses (cerca de 20 euros).

O espaço terá ainda uma zona de refeições, chamado Hatena Burguer, e uma loja para os fãs comprarem os produtos oficiais da marca, a Bonus Stage.