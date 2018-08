Adotar um estilo de vida ecológico não implica abdicar de todas as comodidades, e Nolla é a prova disso.

Nolla - que significa zero em português - é da autoria do designer finlandês Robin Falck e está colocada na ilha de Vallisaari, a vinte minutos de barco do centro de Helsínquia, capital da Finlândia.

Tal como o nome indica, esta cabana moderna visa ter o menor impacto ambiental possível, quer em termos de emissões de dióxido de carbono, quer ao nível das alterações no ecossistema em que é instalada.

Ou seja, Nolla é a cabana que não quer deixar pegadas ecológicas no planeta, sem que isso implique uma vida sem conforto.

Com o tamanho de um pequeno quarto, Nolla pode ser facilmente transportada para outro local. O fornecimento de energia da cabana é totalmente renovável e a eletricidade é gerada por painéis solares.

Kaisa Lipponen, diretora de Comunicação Corporativa e Marketing na Neste, adianta que a cabana Nolla vai estar na ilha até ao fim de setembro.

"Com a Nolla, queremos oferecer aos visitantes a possibilidade de experienciarem a vida numa cabana moderna na natureza, com emissões mínimas. Um modo de vida ecológico não requer apenas abdicar de comodidades insustentáveis, mas também descobrir soluções modernas e sustentáveis que podem ser usadas como alternativa. Isso foi uma parte essencial do processo de design", explica Robin Falck, designer da Nolla.

A cabana oferece acomodação para duas pessoas e pode ser alugada através do Airbnb.