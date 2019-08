Ambos sabem o que dizem. Afinal de contas, tanto um como o outro tem experiência na cozinha: Claus largou as suas empresas em 2005 para se tornar um chef privado autodidata, num percurso invulgar que o levou a cozinhar para vários embaixadores e até para o presidente da república do Chipre; já Catarina obteve os seus pergaminhos na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, onde tirou gestão hoteleira antes de infletir o rumo para áreas de estratégia e marketing, passando por empresas como a Unilever e a Heineken.

Com o apoio de um investidor indiano, a empresa assegurou as suas primeiras instalações de produção no início do ano, criando uma cozinha piloto em Cascais. Todavia, com a cozinha ainda a ser dotada de maquinaria e com as aprovações de produção de leite pendentes, Claus considerou ser necessário pôr as mãos à obra, tendo a NoWhey começado logo por produzir gelados, disponíveis, neste momento, em três sabores: chocolate (“Triple Trouble Chocolate”), morango (“Fairy Strawberry”) e caju (“Groovy Cashew”)

Houve dois fatores que levaram a esta decisão. Se por um lado, como admite Claus, houve uma necessidade imediata de rentabilização para diminuir os custos iniciais, por outro Catarina diz que a produção de gelados serviu como um “torture test” ao caju, termo empresarial que se traduz latamente para o “vai ou racha”.

“É muito difícil fazer gelado sem leite de vaca, devido ao facto de ser necessário obter aquela textura cremosa. Uma coisa que fizemos foi aprender que a nossa fórmula para o gelado de caju é tão boa e tão bem balanceada que uma pessoa não nota que não tem laticínios. O ‘torture test’ serviu para provar que este leite é tão bom que serve para fazer gelado, e estamos a falar de qualidade premium, portanto, gelado artesanal de estilo italiano e não de produção e venda massiva”, conclui Catarina.

Para já, os dois admitem que, não tendo este sido um verão particularmente quente, as vendas dos gelados não têm sido feitas em grande volume. Contudo, Catarina diz que os sinais são positivos pois “das pessoas que provaram quase todas repetiram e o feedback é de que acertámos em cheio”, conta. Há até interessados no projeto mesmo sem se ter comercializado ainda o leite. “Já começámos a receber muitas mensagens de influenciadores e criadores de conteúdos. Viram o nosso Instagram e já disseram que querem consumir o nosso produto, mas nós temos de lhes dizer para aguardarem, que ainda estamos a acabar a cozinha!”, avança a responsável pelo marketing.

Com estes sinais positivos em mente, a NoWhey quer lançar o seu leite de caju em outubro deste ano. Se tudo correr bem, seguir-se-ão os iogurtes e outros produtos como queijos e spreads no início de 2020. Para tal, diz Catarina, a empresa irá recorrer a produtoras private label para escalar a oferta, admitindo até começar a vender substitutos de carne, como hambúrgueres.

“Uma das nossas missões é sermos um supermercado de produtos ‘plant-based’, onde se pode fazer compras à distância de um clique”, diz a CMO, sendo que, para tal, está em curso o desenvolvimento de uma aplicação para smartphone onde os consumidores podem fazer encomendas, numa lógica "direct to consumer" [ligação direta ao consumidor final]. Este é, aliás, um dos três canais de distribuição a serem utilizados pela NoWhey, sendo os outros dois o retalho especializado e, acrescenta Claus, “pontos de coleta em empresas onde a força de trabalho seja composta por muitos jovens millennials como a Farfetch e ou a Teleperformance”.

Para levar todo este plano a bom porto, Claus refere que Lisboa fez parte da estratégia. Além de se ter afigurado uma boa cidade para viver, o empresário diz que a capital, tendo quase três milhões de habitantes na sua área metropolitana, “é uma boa sandbox para testar coisas”. “Podemos testar canais de distribuição, produção e depois podemos fazer copy-paste para Amesterdão, Londres ou Berlim, quando tivermos aprendido tudo aqui”, completa.

Uma filosofia à antiga

Sendo um projeto inserido dentro das tendências alimentares que se têm estabelecido como alternativas ao consumo de produtos animais, há um pendor ecológico no ADN da NoWhey. Contudo, este vai para além da alimentação vegetariana, aliando as práticas sustentáveis do zero desperdício.

“O consumismo foi demasiado longe, tendo em conta o quanto gastamos em bens de consumo, especialmente tendo em conta aquilo que se chama 'embalamento linear', embalagens que são usadas só uma vez”, considera Claus. Olhando para os exemplos do passado, o empresário recorda que antes se compravam “Pepsis e Coca-Colas em garrafas de vidro e que estas eram devolvidas”, prática que se foi perdendo. A solução, diz, passa por “trazer de volta produtos de qualidade que sejam simples e transparentes na forma como foram criados, é preciso fazer com que o embalamento seja feito de forma circular, em que se reutiliza, se recarrega ou se recicla”.

Para atingir este propósito, a estratégia da empresa vai passar por incentivar os clientes a guardarem as garrafas de leite. No ato de entrega seguinte, estas são recolhidas para serem lavadas, esterilizadas e reenchidas, passando-se o mesmo com os boiões de iogurte. Contudo, pensando já em produtos como hambúrgueres, Claus admite a possibilidade de utilizar plástico — mas numas embalagens de boa qualidade que possam ser reaproveitadas. “O que pode ser reutilizado, será reutilizado; o que não pode, será reciclado”, justifica o empresário.

A NoWhey considera que o seu caminho passa por estabelecer-se então como uma empresa com um papel ativo sem ser ativista. ”Nós não queremos ser uma empresa muito fundamentalista e fechada, esse não é o nosso caminho. Nós queremos ser aqueles que providenciam os melhores alimentos ‘plant-based’ à tua porta, avança Catarina, lembrando que querem fazê-lo “sem desperdício, porque precisamos mesmo de ter o nosso planeta para a próxima geração”.