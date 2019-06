IoT, uma tecnologia que alia sustentabilidade e competitividade

Como é que a tecnologia pode mitigar estes valores e trazer alternativas?

Inês Ferreira, Responsável de Produto IoT da PT Empresas, trouxe alguns exemplos concretos. “A Internet of Things (IoT) torna os negócios mais competitivos, porque permite que todos os objetos do dia-a-dia estejam conectados, recolhendo e enviando informação”, referiu na sua apresentação. Por exemplo, soluções para gestão de estacionamento que permitem aos condutores encontrar em tempo real lugares de estacionamento de superfície vagos e pagar via uma aplicação. Traduzida em números, esta solução representa 30% de redução de quilómetros percorridos à procura de estacionamento e 43% de redução do tempo de procura.

Outro exemplo é o da telemetria de água que permite a leitura remota de consumos, o controlo de balanço hídrico e do sistema de alarmística (fuga de água, contador invertido, contador parado, sobre e sub consumo). Em números, esta solução representa 20% de redução de perdas de água e 50% de redução nas emissões de CO2 nas deslocações para contagens. Outras soluções estão também em curso em áreas como eficiência energética (monitorizar remotamente consumo de energia de diferentes setores/circuitos), gestão de frotas (otimização com redução em 30% do consumo de combustíveis), monitorização da qualidade do ar e do ruído em vários municípios.

Também a Avigilon, empresa fundada em 2004 por um luso-descendente, Alexander Fernandes, e adquirida pela Motorola, grupo que hoje integra, trouxe aplicações concretas de algumas das soluções que foram debatidas ao longo do dia. O mercado em que opera – a videovigilância - regista crescimentos anuais de 20 a 25% – e a empresa trabalha com tecnologias como inteligência artificial, reconhecimento facial e big data. “Produzimos mais informação nos últimos cinco anos do que nos seis mil anteriores”, começou por referir Gonçalo Pereira Pessoa, responsável regional de vendas para os mercados de Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, ao traçar um panorama da evolução tecnológica e da banda larga. A Avigilon tem 800 patentes na área de videovigilância e desenvolveu um motor de inteligência artificial de redes neuronais.

Nuno Almeida, Sales Manager Enterprise da Samsung, trouxe ao palco o tema da mobilidade e a forma como está a mudar a forma como vivemos e como trabalhamos. Mais uma vez, alguns números que fazem pensar sobre as transformações em curso numa multiplicidade de setores: existem 2,81 milhões de aplicações na loja Google Play e 2,26 na App Store que correspondem a interpretações digitais de uma diversidade de situações e procedimentos.

“Temos de resolver a dor das PME”

Óculos para realidade aumentada, lembram-se? Depois de uma primeira onda de euforia com a tecnologia, esta foi uma solução que regressou (ou na realidade nunca saiu) aos laboratórios para ser aperfeiçoada e sobretudo compreendida nas suas possibilidades de utilização. A forma como a Gema, empresa portuguesa de marketing interativo, sediada no Porto, a utiliza traduz bem uma das ideias dominantes quando se fala de transformação digital: é muito sobre tecnologia, mas é muito mais sobre pessoas e processos. “Fomos desafiados por uma empresa multinacional a usar esta tecnologia na sua filial em Portugal”, contou Mafalda Ricca, diretora comercial e de marketing da Gema. A mesma empresa tinha tentado usar a solução na Alemanha, mas sem sucesso, acabando por pôr de lado a sua aplicação.

“O que fizemos em Portugal foi detalhar que tipo de utilizações podia ter e onde podia efetivamente ser utilizada com melhoria de processos e redução de custos”, relatou a responsável da Gema. A solução acabou por ser usada não de forma transversal – como tinha sido tentado, e falhado, na Alemanha – mas apenas num processo em concreto como forma de exibir o tutorial de uma máquina. “E essa utilização funcionou e foi adotada”.

O caso prático apresentado pela Gema foi corroborado pela experiência da Compta no trabalho com clientes que procuram a empresa para implementar as mais diversas soluções tecnológicas. “Temos de resolver a dor das PME e apresentar a tecnologia como acelerador não como solucionador da estratégia”, sublinhou Luís Curvelo, diretor de marketing e inovação. Uma experiência que Miguel Almeida, Sales & Partners Manager da Cisco, partilha, nomeadamente com exemplos concretos de PMEs onde a realidade diária é diferente das grandes empresas. “Hoje em dia temos de entender que a figura do help desk, a pessoa que resolve problemas informáticos nas empresas, não é a mesma do responsável pela digitalização”, afirmou.

O que não significa que as empresas que não têm recursos para individualizar áreas estejam impossibilitadas de avançar com processos de transformação digital, pelo contrário. “Tem é de existir estratégia nesse sentido; um dos casos mais bem sucedidos que acompanhei foi o de um diretor geral de uma PME de moldes aqui de Leiria que assumiu ele próprio a estratégia de digitalização”.

Tudo traduzido, e mesmo que muitos receiem a atual revolução tecnológica, para Luís Curvelo são sempre as pessoas a chave do sucesso. “As pessoas são o principal impacto em todo este processo e são mais necessárias – podemos deixar de ter um operador de máquina e passamos a ter um programador de máquina, mas continuam a ser as pessoas o principal fator”.