Costuma-se dizer que “dos segundos não reza a história” e a Porsche, histórica marca alemã de automóveis, não gosta de ficar em segundo, pelo menos não sem dar luta. O Porsche Mission E Cross Turismo, apresentado na passada quinta-feira no Salão Automóvel de Genebra, é isso mesmo: um argumento. E um argumento dos bons, daqueles que podem mesmo desafiar a supremacia da Tesla no mundo dos carros elétricos de alta performance. O Mission E é um Cross-Utility Vehicle (CUV), 100% elétrico, que surge na continuação do estudo Mission E, apresentado pela construtora alemã no Salão Automóvel de Frankfurt, em 2015. E tem um objetivo: rivalizar com o Model X da Tesla, o crossover da marca de Elon Musk e que é líder nos modelos elétricos desta gama. À primeira vista o Porsche impressiona com os seus dois motores síncronos, permanentemente ativos, com mais de 600 cavalos de potência que permitem que o veículo vá dos 0 aos 100 quilómetros por hora (km/h) em apenas 3,5 segundos, e até aos 200 km/h em menos de 12 segundos. Mais atrativo fica quando ficamos a saber que a bateria se carrega em apenas 15 minutos para um ciclo de autonomia de 400 quilómetros, algo que o carregamento rápido de 400 volts da Tesla não consegue fazer. Ambos foram construídos com base nos sedans elétricos de melhor desempenho que existem atualmente — do Tesla Model S e Porsche Mission E — o que espelha o nível de utilidade que cada um pode proporcionar ao condutor: o Porsche tem apenas capacidade para quatro a cinco pessoas, enquanto o Tesla pode transportar até sete pessoas. A tração às quatro rodas, a suspensão pneumática adaptativa, que pode garantir até mais 50 mm de distância do solo quando necessário, e o muito espaço para o transporte de equipamento desportivo, como pranchas de surf ou até a Porsche e-bike, fazem deste modelo um atrativo para os amantes da natureza. Em fevereiro, a Porsche anunciou que irá gastar cerca de 6 mil milhões de euros em tecnologia de mobilidade elétrica até 2022. Neste plano de gastos estão incluídos cerca de 500 milhões de dólares para o desenvolvimento de veículos elétricos da Missão E, incluindo o Cross Turismo.