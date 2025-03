O evento tem como objetivo promover o networking e a troca de experiências entre lojistas online e fornecedores de soluções tecnológicas, promovendo colaborações e impulsionando o mercado do e-commerce.

A programação completa pode ser consultada no site do evento. Os representantes de soluções tecnológicas que estejam interessados em participar, podem fazer o pedido de participação aqui . Os lojistas online podem inscrever-se neste link .

No segundo dia (27), alguns dos oradores são Márcio Miranda (Ecommerce Team Leader do Grupo Nabeiro ), Bruno Freitas (Business Project Manager da GLS ) e Rute Sousa Vasco (CEO da MadreMedia ).

No primeiro dia (26), sobem ao palco nomes como Duarte Rosa (Head of Uber Direct ), Carla Monteiro e Paulo Figueiredo (Head of Cofidis Pay Commercial Division & Chief Commercial Officer) e Jose Dominguez Campelo (Head of Account Executive PayPal Iberia ), entre outros oradores confirmados .

A edição de 2025 conta com a participação de mais de 130 lojas online que operam em Portugal e 50 soluções tecnológicas . A antiga casa do último Rei de Itália, Umberto II, vai acolher mais de 1000 reuniões one-to-one entre os participantes.

