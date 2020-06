A Internet of Things (IoT) continua a ser uma aposta estratégica das empresas na busca por inovar e oferecer as melhores soluções aos seus clientes. Através da IoT, podem ser retirados dados sobre a performance de objetos que fazem parte da nossa rotina e, assim, utilizá-los para reduzir custos, para otimizar tarefas, para minimizar esforços, para monitorizar a evolução de diversos indicadores e para desenvolver mais tecnologias que permitam melhorar o seu desempenho e a vida das pessoas.

Atualmente, mais de 50 milhões de dispositivos estão ligados no mundo inteiro e a tendência é que este número continue a aumentar à medida que diferentes áreas e indústrias invistam cada vez mais na digitalização das suas operações. Os hospitais, para oferecerem melhores cuidados de saúde, as cidades para uma melhor utilização dos serviços públicos e as nossas casas para um uso mais eficiente dos recursos energéticos e uma adaptação a novos comportamentos de consumo.

Vivemos tempos desafiantes que aceleraram a necessidade de respostas eficazes, nomeadamente a digitalização das empresas, a nova realidade de teletrabalho, a monitorização à distância e a prevenção na luta contra a Covid-19. O objetivo do IoT Challenge deste ano é precisamente abordar estes desafios e ajudar na promoção de soluções que os resolvam.

O que é o IoT Challenge?

Criado em 2016, o IoT Challenge tem tido como objetivo premiar projetos para dar resposta aos desafios atuais da sociedade, recorrendo à tecnologia IoT, ao mesmo tempo que procura identificar futuros parceiros da Altice Empresas para oferecer mais e melhores soluções aos seus clientes.

Em quatro edições, o IoT Challenge contou com 150 participantes e 49 projetos diferentes. Entre os vencedores das anteriores edições encontram-se projetos de áreas tão distintas como a saúde, o ambiente e o retalho. Poderá encontrar mais informações sobre as edições anteriores aqui.

A 5.ª edição do IoT Challenge

Este ano, a Altice Empresas vai lançar a 5.ª edição do IoT Challenge com o propósito de encontrar soluções inovadoras na área da IoT que acelerem a digitalização das empresas e das organizações, otimizem os processos através da monitorização à distância, permitam uma rápida adaptação à nova realidade de teletrabalho e ajudem a enfrentar os desafios atuais da sociedade, nomeadamente no que diz respeito ao combate à pandemia do novo coronavírus.

O “challenge” destina-se a empresas e startups que apresentem soluções inovadoras de IoT já desenvolvidas e prontas a comercializar.

As equipas participantes poderão ter entre dois a quatro elementos. As inscrições estão abertas até dia 22 de junho e os projetos selecionados serão anunciados no dia 24 de junho. Para se candidatarem, os participantes poderão inscrever-se aqui.

Em virtude da pandemia de Covid-19, este ano o evento de kickoff do IoT Challenge será feito em formato online, no dia 1 de julho, para salvaguardar a segurança de todos os participantes. O evento final de apresentação dos projetos e entrega de prémios, que contará com participantes, clientes e parceiros, está agendado para o dia 10 de setembro, também em formato online.

Prémios IoT Challenge

Os vencedores do IoT Challenge poderão levar para casa uma mão-cheia de prémios, a saber:

Oferta de passes para o Web Summit 2020, o maior palco de tecnologia;

Oferta de 6 mensalidades e taxa de ativação do serviço IoT Connect, que inclui 20 cartões SIM com tarifário de 20MB 3G ou o tarifário de 1MB NB-IoT;

Exposição da solução no Showroom da Altice Portugal;

Possibilidade de integração da solução no portfólio da Altice Empresas;

Divulgação do projeto em vários meios de comunicação, bem como no website e redes sociais da Altice Empresas.

Adicionalmente, serão oferecidos a todos os participantes vouchers de 20% de desconto na mensalidade do IoT Connect e oferta da taxa de ativação.

Nunca foi tão importante que as melhores mentes se juntassem e unissem esforços com o propósito de encontrarem soluções tecnológicas para um futuro melhor. O IoT Challenge quer dar a oportunidade para que isso aconteça, fornecendo as ferramentas e o acesso a empresas e startups para o desenvolvimento de projetos que possam ajudar na transformação digital da economia portuguesa.