Em linguagem corrente, podemos dizer que manter a “máquina” de uma empresa “bem oleada” não é uma tarefa fácil. Na verdade, a estrutura tecnológica de uma organização que seja mais robusta em termos tecnológicos requer que haja um controlo constante de todas as suas operações, tanto internamente (dentro do espaço físico da empresa) como nas clouds de partilha de informação.

E é aí que a APTARE IT quer ajudar, através de uma plataforma de analytics de IT (em português, Tecnologias de Informação) criada em conjunto com a SIA CESCE, empresa especializada em cibersegurança. Como o próprio nome indica, a plataforma analisa informação tecnológica ao minuto e com uma margem de erro que, diz a empresa, está muito perto de zero, apresentando às empresas que utilizam a referida plataforma relatórios relativamente à sua estrutura de armazenamento, cloud e backup.

De acordo com a APTARE IT, a plataforma de analytics permite identificar várias áreas de risco, tais como backups que falham ou que não chegaram a ser executados ou concluídos, ou espaços onde há demasiada informação e que podem perder a sua capacidade de armazenamento. Depois desta análise, a informação relevante é organizada num único painel de controlo (um solution pack) que agrupa de forma categorizada as áreas de risco nos dispositivos e cloud da empresa.

Adicionalmente, o processo de monitorização que a plataforma executa tem como um dos seus principais objetivos detetar eventuais ameaças que coloquem os dados da empresa em risco, sendo que a maioria destes riscos estão associados a configurações mal feitas ou problemas adjacentes ao próprio modo de operar da empresa a nível tecnológico. Depois da monitorização e identificação de riscos - e levando em linha de conta o histórico das operações -, pode ser mais simples identificar uma anomalia e criar métodos preventivos e personalizados para que a mesma deixe de ocorrer.

Os perigos do ransomware

O ransomware é uma espécie de ciberataque que bloqueia o acesso ao sistema informático de uma instituição. Os autores destes ataques exigem depois um resgate, normalmente em cripotomoedas, para que o acesso aos mesmos seja restabelecido. Caso contrário, a informação pode ser perdida ou vir a público.

Ora, o serviço de IT analytics da APTARE IT propõe-se a facilmente localizar e identificar ransomware, os seus alvos e os pontos aos quais estes estão conectados. A plataforma que ser um detetor de ameaças iminentes e garantir um ambiente seguro, onde os dados estejam salvaguardados e onde a performance da empresa não fique comprometida.