Num contexto em que os consumidores estão cada vez mais disponíveis para efetuar pagamentos por via eletrónica, quer no de comércio online, quer em lojas físicas, a SIBS destaca-se por ser responsável pelo acompanhamento de várias etapas de uma compra. Para além de processar transações, a empresa trabalha com vários players comerciais e com os bancos de forma a desenvolver as melhores soluções na área dos pagamentos eletrónicos.

Falamos da disponibilização de processos para que os consumidores possam pagar com os meios mais convenientes como referências multibanco, pagamentos com cartão e, a mais recente tendência, o MBWay. De acordo com Henrique Coelho, coordenador de produto B2B na SIBS, mais de 2 milhões de portugueses já utilizam a aplicação mobile como forma de pagamento e as estatísticas apontam para o crescimento deste número. “A disponibilização do MBWay no mercado é uma necessidade. É um dos métodos mais procurados pelos consumidores, uma vez que é uma forma segura com autenticação pelos parâmetros mais exigentes de reconhecimento”.

Do outro lado, às empresas que estão no mercado, a SIBS oferece as soluções de aceitação de pagamentos e garante a experiência prática e segura que os consumidores procuram, e que os leva a finalizar uma compra. Para Henrique Coelho é imperativo que a oferta de meios seja o mais vasta possível. O representante da SIBS considera que o pagamento é uma das fases mais marcantes, e que pode ditar o final da experiência de um cliente com ou sem sucesso, especialmente no mercado online.

“Segundo os dados a que a SIBS teve acesso, mais de um terço dos clientes que tentou fazer um pagamento no último ano e não tinha o seu meio de pagamento entre os favoritos. É preciso garantir esse acesso, de modo a gerar mais negócio no online”.

créditos: Pedro Marques | MadreMedia

A aposta da SIBS no futuro aponta para cada vez menos dinheiro físico nas carteiras das pessoas e cada vez mais para uma experiência de pagamento sem fricção, dentro e fora de Portugal. Os pagamentos por QR Code, feitos através da app MBWay, quer em comércio físico, quer no mundo digital, são um dos investimentos da empresa. Hoje em dia, esta ferramenta só se encontra disponível em território nacional, com comerciantes portugueses, que integrem uma plataforma de pagamentos portuguesas, e a SIBS pretende mudar isso.

“Atualmente estamos a trabalhar com um conjunto de instituições e empresas, para desenvolver uma extensão da rede de pagamentos por QR Code. É muito importante que os nossos consumidores passem a poder ter este tipo de mecanismos disponíveis a uma escala europeia. Para que, quando vão viajar, tenham a possibilidade de pagar exatamente com a mesma experiência com que pagam numa loja em Portugal.”

A SIBS procura ainda transmitir confiança, quer para os seus clientes, quer para os consumidores finais. Ainda que o nível de fraude em Portugal seja, segundo Henrique Coelho, um dos mais baixos da Europa, a empresa utiliza ferramentas como PayWatch, uma tecnologia ajuda a detetar irregularidades e a agir contra tentativas de fraude.