Há um episódio que o faz sorrir cada vez que o recorda. A plataforma Patient Innovation dava os primeiros passos e Pedro Oliveira, professor e investigador da Universidade Católica e um dos seus promotores, tinha ido à Alemanha fazer uma apresentação do trabalho que estavam a realizar. “Uma outra pessoa, que eu não sabia quem era, veio ter comigo e disse-me que eu tinha feito uma apresentação muito interessante, mas que era óbvio que eu não percebia nada de medicina” – “E tinha razão, não precisava de o ter dito, mas tinha alguma razão”, começa por relatar. Ainda assim, o desconhecido voluntariou-se para ajudar. “Confesso que estava um pouco intrigado, do género ‘quem é que este é? Se calhar está desempregado e anda à procura de um novo projeto’, porque ele não só se voluntariou, como ofereceu a ajuda de outros amigos”. Sem saber com quem falava e disperso com as várias conversas, Pedro Oliveira não prestou grande interesse. Até que o interlocutor lhe facilitou a vida e disse: “Tu estás com a cabeça noutro sítio, mas já agora deixa-me apresentar, porque acho que não sabes quem eu sou. O meu nome é Richard Roberts e ganhei o Prémio Nobel da Medicina. E quando falei em trazer alguns amigos meus, estava a pensar noutros Prémios Nobel e, portanto, pensa lá se tens interesse na nossa ajuda ou não e diz qualquer coisa”.

Foi assim que teve início a participação do Prémio Nobel da Medicina Richard Roberts neste projeto português, reconhecido como inovador e adotado em vários locais no mundo, e que começou pela simples premissa de partilhar online soluções que pacientes com vários problemas clínicos encontraram para minimizar ou até resolver a sua condição. Foi também já depois deste encontro inusitado que a plataforma Patient Innovation passou a contar com a colaboração da professora Helena Canhão, hoje chief medical officer do projeto e líder em conjunto com Pedro Oliveira da iniciativa que já recebeu mais de 1500 propostas de inovação na área da saúde, estando disponíveis para consulta e partilha cerca de 850 soluções.

O que é o Patient Innovation? É uma plataforma disponível para qualquer pessoa consultar online soluções que ajudam os pacientes a lidar com a própria doença, que melhoram a qualidade de vida dos doentes ou que os podem ajudar a desempenhar uma determinada atividade. Essas inovações, e esse é o principal elemento diferenciador do projeto, são soluções que os próprios doentes ou cuidadores desenvolveram – pessoas que não são profissionais de saúde mas que sentem ou percebem as dificuldades dos doentes. No endereço patient-innovation.com esses cuidadores e os doentes podem publicar essas soluções, que são previamente avaliadas e validas por uma equipa de médicos e de especialistas, e uma vez online ficam acessíveis a todas as pessoas que possam ter interesse ou beneficiar da ideia.

Como tudo começou?

Tudo começou com uma visita de Pedro Oliveira ao Massachusetts Institute of Technology (MIT) no âmbito de uma parceria que a Universidade Católica tem com o instituto americano. Pedro passou cerca de três anos a trabalhar no MIT com o professor Eric von Hippel , conhecido como o pai da chamada “inovação do utilizador”. “O que nós fizemos antes de estudar exemplos na saúde foi estudar outros setores, como a banca. Depois percebemos que era particularmente interessante olhar para a saúde, não só porque é uma área da maior importância, mas também porque havia alguns artigos científicos que sugeriam que na saúde, ao contrário de outras áreas, seria muito difícil encontrar exemplos de inovação do utilizador. Precisamente porque os doentes são tipicamente mais frágeis, estão numa posição de menor poder em relação ao sistema de saúde”, relata o investigador português.

A verdade é que encontraram os primeiros exemplos. “Ficámos particularmente intrigados com o primeiro, de um inglês que salvou a sua própria vida porque resolveu um problema que tinha na aorta”. Este tornou-se um caso emblemático na história da Patient Innovation. Tal Golesworthy, o inglês que o protagonizou, foi ao médico e ficou a saber que tinha um problema na aorta que podia causar-lhe a morte. Sofria do Síndrome de Marfan, uma doença genética que causa fragilidade dos tecidos.

Tal Golesworthy, o homem que consertou o seu próprio coração

“Ele tinha um risco muito grande de rotura da aorta que é o grande vaso onde passa o sangue que é bombeado logo a seguir ao ventrículo esquerdo, e que podia romper porque tinha um aneurisma. A solução que lhe apresentaram era uma cirurgia de coração aberto com substituição valvular, que demora horas, e que pode ter riscos. Depois, como se vai substituir válvulas aortas e fazer alteração na estrutura do coração e pôr uma nova aorta, é preciso fazer anti-coagulação para toda a vida. Além disso, é preciso manter-se muito em repouso, algo que Golesworthy sabia que ia ter muita dificuldade em fazer. Não aceitou a situação e foi para casa pensar”, recorda Helena Canhão. Este paciente – que também é engenheiro - começou a pensar na rutura da aorta como na rutura num tubo numa canalização: “quando rompe, nós pomos à volta uma ligadura, ou algo para controlar o alargamento do tubo e a rutura”, exemplifica a médica. Começou assim a desenvolver um material que pudesse ser um suporte à aorta, que tivesse de se pôr só à volta da artéria.