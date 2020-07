O Observatório Europeu do Sul (OES), do qual Portugal é um dos países-membros e que opera o telescópio VLT (com que foram feitas as observações), refere em comunicado que se trata da "primeira imagem direta de mais do que um exoplaneta em órbita de uma estrela do tipo solar".

Um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela que não é o Sol, a estrela à volta da qual a Terra orbita. Trata-se assim de um planeta que pertence a um sistema planetário diferente do nosso.

De notar que o sistema planetário em causa é composto por dois planetas gigantes gasosos a orbitarem a estrela TYC 8998-760-1, situada a cerca de 300 anos-luz da Terra. Está na constelação da Mosca, e tem 17 milhões de anos de idade. Comparando, o Sol é uma estrela bastante mais velha: tem 4,6 mil milhões de anos.

Os resultados das observações, feitas com o telescópio VLT (Very Large Telescope), no deserto do Atacama, no Chile, são descritos num artigo publicado na revista da especialidade The Astrophysical Journal Letters.

Segundo o OES, apenas dois sistemas planetários, com dois ou mais exoplanetas a orbitarem a mesma estrela, foram observados "de forma direta até à data", mas as estrelas são "marcadamente diferentes do Sol".

O comunicado realça que as observações feitas com o telescópio VLT podem "ajudar os cientistas a compreenderem melhor como é que os planetas se formaram e evoluíram na órbita do Sol".

As observações foram realizadas em 2019, tendo a equipa de astrónomos utilizado dados mais antigos, anteriores a 2017. E o que significam? O coordenador da investigação, Alexander Bohn, da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, responde no comunicado: "Esta descoberta pode ser comparada a tirar uma fotografia a um ambiente muito semelhante ao nosso Sistema Solar, mas numa fase muito mais precoce da sua evolução".