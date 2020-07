O rover Perseverance, conhecido anteriormente por Mars 2020, pesa 1.043 kg e tem como missão principal procurar vida microbiana passada em Marte, caracterizando também o clima do Planeta Vermelho e a sua geologia com um nível de pormenor não antes visto.

Além disso, o rover Perseverance é conhecido por outro motivo: este rover vai abrir o caminho à exploração humana do planeta Marte, pois vai recolher amostras de solo para as retornar à Terra, bem como produzir oxigénio (veja aqui o countdown para o lançamento).

A missão Preserverança é a pedra central da Missão Marte 2020, que deverá chegar a 18 de fevereiro de 2021 após percorridos os 54.6 milhões de quilómetros que separam a Terra de Marte. O rover Perseverance terá uma duração inicial prevista não inferior aos 687 dias terrestres, ou seja o mesmo tempo que leva Marte a orbitar o Sol.

O Perseverance é a perseverança na busca de vida em Marte

Embora neste artigo já tenhamos explicado como funciona o rover Perseverance, convém destacar algumas notas.

O Perseverance procura por vida microbiana passada em Marte e vai centrar-se em ambientes de estabilidade prolongada ou seja, os que conservaram as suas características durante mais tempo, para daí sim retirar as amostras para retornar à Terra. Os ambientes estáveis são zonas pré-definidas, onde se determinou que as alterações geológicas não se deterioraram substancialmente com o tempo, para aí se recolher, com uma broca, as amostras de solo e de gelo que abaixo do solo poderá esconder bioassinaturas.

Para o fazer, o Perseverance dispõe por exemplo de um radar de penetração no solo, que aliás será o primeiro instrumento móvel a olhar por debaixo da superfície de Marte, mapeando camadas de rocha, água e gelo até três metros de profundidade.

Outra curiosidade neste rover é que o hardware não foi na totalidade inventado para esta missão. De facto, cerca de 85% da massa deste rover é baseado no Curiosity rover que se encontra atualmente em Marte, conforme foi explicado em conferências de imprensa anteriores pelo Diretor do Mars Exploration Program da NASA, Dr. Jim Watzin.

Há também outro assunto bombástico: debaixo da “barriga” do rover Perseverance segue o Marscopter (helicóptero marciano) de que já aqui falámos, e que irá mapear Marte a partir do ar, fornecendo à “base marciana” (composta por um orbitador e pelo próprio rover Perseverance) uma outra forma de ver o Planeta Vermelho. Assim sendo, e pela primeira vez num rover, o Perseverance terá também uma visão aérea que em muito irá ajudá-lo a procurar no sítio certo.

Um rover paparazzi!

Este rover é um caçador de vida, especialmente porque tem uma visão melhorada. De facto, o Perseverance tem quase cinco vezes mais câmaras do que o primeiro veículo espacial que transitou em Marte. O rover Sojouner, que fez parte da missão Mars Pathfinder lançada em 1997, tinha apenas 5 câmaras. Comparativamente, o Sojourner tinha 65 cm de largura, 48 cm de comprimento e 30 cm de altura e um seu peso aproximado de 10,5 kg, ou seja 100 vezes menos pesado do que o Perseverance.