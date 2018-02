Apresentar a sua ideia ou negócio de forma concisa e interessante, de maneira a atrair investidores ou potenciais clientes. O pitch tem toda uma ciência e o termo é hoje indissociável do mundo das startups, e é global, como bem dita o ecossistema.

Todavia, em França o uso da expressão pitch deixou de ser "pão com manteiga" e passou a ser... pão com chocolate, o que neste caso significa um verdadeiro imbróglio jurídico.

Um dos maiores produtores franceses de sobremesas, o grupo Brioche Pasquier, utiliza a palavra “Pitch” para denominar um dos seus produtos mais conhecidos, os brioches de chocolate.

No site oficial, a marca revela que a ideia do produto pitch é fruto de um episódio com os filhos de Pasquier. “Os seus filhos levavam pães de leite para o lanche quando estavam a praticar desporto fora de casa. Para tornar o lanche mais saboroso, colocavam uma barra de chocolate dentro de cada pão. Isto deu a ideia ao pai [Pasquier] de fazer brioches com recheio de chocolate”.

E a Brioche Pasquier leva muito a sério a sua marca. "Não estamos a banir a utilização do termo pitch no discurso diário, mas a proteger os direitos da nossa marca Pitch quando outras empresas registam o termo para fins comerciais. O empreendedorismo corre-nos nas veias. Apoiamos o empreendedorismo e continuaremos a apoiá-lo no respeito dos direitos de todos", diz a marca numa publicação de Twitter onde partilha a sua posição naquele que é já conhecido como o caso "Pitch Gate".

Segundo o jornal Le Figaro, pelo menos seis empresas francesas receberam cartas da firma especializada em propriedade industrial do grupo Pasquier a pedir que abandonem a utilização do nome do seu produto, sob pena de ação penal.

A empresa responsável por organizar Pitch Parties anunciou o fim dos seus eventos. Frederic Bascuñana considera que estando “privada do termo, a atividade já não tem razão de ser”.