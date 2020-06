Assim que estas medidas começarem a ser implementadas, o comerciante pode imprimir um selo Place Checkup de “Prevenção Covid-19”, para “exibi-lo no seu estabelecimento ou partilhá-lo online” — como fez a Nova School of Business and Economics, em Lisboa, que “tem o seu selo (categoria A) bem visível".

O selo divide-se em três categorias — A, B e C —, que são atribuídas consoante o “número de rotinas que cada estabelecimento cumpre”. A classificação “A” significa que em 30 medidas, 21 foram implementadas; a “B”, que 11 foram cumpridas; e a “C”, que 10 foram aplicadas.

Caso o cliente repare que os estabelecimentos que estão em “incumprimento” com as medidas de “prevenção, higiene e segurança”, pode reportar a situação na plataforma .

“Ajudar as equipas a implementar rotinas faz parte do 'código genético' da Infraspeak desde sempre, portanto desde o início desta crise sanitária que temos trabalhado em formas de facilitar a implementação de novas rotinas de higiene e prevenção da Covid-19 para toda a comunidade, quer em prol da segurança de todos como da rápida retoma da economia”, explica Felipe Ávila da Costa, CEO e cofundador da empresa.

A PlaceCheckup — desenvolvida com o apoio do movimento tech4COVID19 — “pode ser utilizada em qualquer parte do mundo” e está disponível em português (incluindo português do Brasil), inglês, espanhol e francês. Até ao momento já foram atribuídos mais de 350 selos em 10 países: Portugal, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Colômbia, Perú, Angola, Moçambique e Austrália.