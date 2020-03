A rotura será geral e deve acontecer nos principais retalhistas. Por isso, se está está a contemplar a hipótese de adquirir um nova consola, computador portátil ou até mesmo um eletrodoméstico, a partir de 8 de abril, poderá ter dificuldades em levar a cabo as suas intenções, estima a Kuanto Kusta.

Em comunicado, a plataforma que permite comparar preços online informa que "desapareceram" do mercado "200 mil produtos num total de 2,2 milhões" que tem registados. A maioria, insere-se na categoria tecnológica.

A plataforma adianta que as encomendas "têm duplicado de semana para semana" e que estamos perante o risco de não haver produto para dar resposta a todas as solicitações.

"O cerco cada vez maior que se verifica ao mercado espanhol devido ao coronavírus está na origem da rotura que se vai verificar em semana e meia, pois é a grande fonte que alimenta o mercado nacional. Os serviços fecham, as fábricas fecham e os distribuidores estão sem produtos", explica Paulo Pimenta, CEO da Kuanto Kusta.

“A seguir aos produtos tecnológicos, poderemos vir a verificar quebras noutras categorias, nomeadamente nas áreas de casa, saúde e beleza, pois são produtos que, devido ao custo da mão de obra mais competitiva, têm origem em mercados como a China e a Malásia”, adianta o mesmo responsável.

E quais é que são os produtos que os portugueses mais procuram nesta altura? Em primeiro lugar, curiosamente, estão as passadeira elétricas (habitualmente em 100º lugar do ranking). Portanto, o paradigma de consumo está a mudar.

Contas feitas, "acreditamos que no espaço de um mês desaparecerão do mercado mais 440 mil produtos do nosso catálogo, pois não há mãos a medir e o mercado de e-commerce pode também estagnar", remata Paulo Pimenta.