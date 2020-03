Sendo gratuitos, os podcasts podem ser uma forma de nos mantermos educados e informados, uma forma de escape e, sobretudo, uma excelente forma para otimizar o nosso tempo, já que podemos ouvir enquanto fazemos outras tarefas.

Desde que a pandemia foi anunciada aumentaram tanto o número de podcasts novos, como a frequência de podcasts já existentes, o que leva a que seja mais difícil escolher qual ouvir. Na Startup Portugal aproveitamos o momento para partilhar aqueles que, achamos, nunca são demais ouvir.

How I built this with Guy Raz - Guy Raz é uma figura bastante reconhecida no mundo empreendedor. Ele produz e apresenta este podcast onde entrevista, nas palavras dele, inovadores, empreendedores e idealistas, destacando os movimentos que estes construíram. O podcast começa por abordar o início da carreira de cada convidado, quando nenhum deles sabia ao certo o seu propósito no mundo, e, a partir daí, foca-se mais detalhadamente em como surgiram as suas ideias de negócio e como foram implementadas, que contratempos tiveram e de que forma conseguiram alcançar o sucesso.

Business Casual - Este podcast foi criado pela Morning Brew, uma empresa de email marketing. O TedCrunch designou este podcast como um briefing diário de negócios criado para millennials. Com entrevistas a peritos na área como líderes e CEOs, este podcast semanal pretende manter-nos informados sobre as constantes mudanças no mundo dos negócios.

Masters of Scale com Reid Hoffman - Se o teu objetivo é adquirir e desenvolver as habilidades necessárias para escalar o teu negócio, este podcast é ideal para ti. Reid Hoffman é um empreendedor, co-fundador do LinkedIn e investidor de risco. Em cada episódio deste podcast, Reid introduz uma teoria sobre como os negócios escalam e testa a sua veracidade ao entrevistar fundadores sobre os passos que deram para escalar os seus negócios.

The Tim Ferriss Show - Quem de nós não conhece Tim Ferriss e não leu “4-Hour Workweek”? Tim é um empreendedor e escritor e o seu podcast é um dos mais ouvidos no mundo. Não conseguimos resumir o seu podcast melhor que ele mesmo: “Em cada episódio, desconstruo artistas de classe mundial das mais variadas áreas (investimento, desporto, negócios, arte, etc.) para extrair as táticas, ferramentas e rotinas que cada um de nós pode usar. Estas ferramentas e rotinas incluem livros favoritos, rotinas matinais, hábitos de exercício físico, truques de gestão de tempo, e muito mais”.

How to start a startup - Este podcast é um curso em como começar uma startup, correspondendo cada episódio a uma aula. Criado por Sam Altman e pela Y Combinator, uma das mais conhecidas aceleradoras, conta com 20 episódios. Cada episódio contém lições de pessoas como Peter Thiel, Alex Schultz e Reid Hoffman que explicam todos os passos para escalar um negócio desde a ideia e a construção da equipa e do produto à angariação de investimento, etc.

Start Now. Cry Later - Este não é nada mais nada menos que o nosso próprio podcast. Trata-se do nosso esforço de promover o talento português, contar histórias e estórias de empreendedorismo e partilhar as nossas percepções sobre o ecossistema empreendedor de Portugal.