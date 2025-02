A delegação de 18 startups no Web Summit Qatar foi entregue a Portugal, mais concretamente à Unicorn Factory Lisboa, à Câmara Municipal de Lisboa e à Startup Portugal, que ficam responsáveis por gerir e atrair mais investimento para "um hub tecnológico de referência", refere a nota de imprensa.

Nos dias 23 a 26 de fevereiro, está um stand português em Doha, que, de acordo com a organização, tem dinamizado apresentações de projetos inovadores. Em destaque, referem a apresentação “Fostering a Vibrant Innovation Ecosystem”, com a história de sucesso de Lisboa como Capital Europeia da Inovação e da Unicorn Factory Lisboa, no dia 24, e, no dia 25, a colaboração no evento “Discover the Portugal and Lisbon entrepreneurial ecosystems”.

"Estes foram os momentos para dar a conhecer a crescente importância da inovação em Portugal; explorar o panorama das startups portuguesas, bem como programas e iniciativas de incubação e aceleração da Unicorn Factory Lisboal", explicam.

Este é também o momento para as empresas portuguesas estabelecerem novas parcerias estratégicas e atrair investimento. No dia 24 de fevereiro, realizou-se também uma sessão de networking entre o Qatar e Portugal, de modo a promover sinergias entre os dois países.

“O Médio Oriente é uma das regiões do mundo que mais investe em startups e que vai gerar uma parte significativa da inovação futura, pelo que a criação de pontes com esta região permite atrair investimento e estabelecer parcerias entre a Unicorn Factory Lisboa e entidades estratégicas do setor empreendedor” acrescenta Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, em nota de imprensa.

A Unicorn Factory Lisboa só em 2024 apoiou a participação de mais de 200 startups em feiras internacionais, de 50 países diferentes, que resultaram em 26 colaborações internacionais. Foi nomeada um dos dez principais hubs de start-ups pelo Financial Times e premiada com o prémio "Rising Star" na segunda edição dos prémios Startup Ecosystem Stars (SES).