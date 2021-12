"É o tipo de operação que quando está tudo a funcionar, ótimo. É o que é suposto e por isso ninguém liga a dizer ‘muito obrigado por ter limpo ou por ter corrigido alguma coisa que estava estragada’. Mas quando não estão a funcionar é o caos na terra", explicou no início do ano Felipe Ávila da Costa, CEO da Infraspeak, ao The Next Big Idea (TNBI).

Criada em 2015 na UPTEC (Parque da Ciência e da Tecnologia da Universidade do Porto), a empresa tem vindo a crescer e a sua evolução e internacionalização exponencial. A empregar atualmente 100 pessoas, a ronda visa a contratação de mais pessoal especializado para continuar a consolidar a sua presença no mercado europeu.

