A Lampsy Health, startup portuguesa especializada em soluções para epilepsia, anunciou esta semana um investimento de 230 mil euros. O financiamento foi liderado pela Fundação Ageas com participação das business angels Susana de Sousa e Ellie Asgari.

A empresa criou um dispositivo integrado num candeeiro que utiliza inteligência artificial (IA) para detetar crises epiléticas com 99% de precisão. O sistema envia alertas aos cuidadores ou aos contactos de emergência quando identifica um ataque.

Fundada por Vicente Garção, Leonor Pereira e Joana Pinto, a Lampsy nasceu como uma spin-off do Instituto de Telecomunicações e do Instituto Superior Técnico. A equipa trabalha com o objetivo de melhorar a segurança e inclusão social de pessoas com epilepsia.

A Fundação Ageas, principal investidora nesta ronda, apostou na startup por reconhecer o potencial de impacto significativo da solução, alinhada com a sua estratégia de investimento em projetos de saúde e bem-estar.

Quanto às business angels envolvidas, Susana de Sousa contribui com conhecimento em customer experience, enquanto Ellie Asgari traz a perspetiva clínica como médica no Reino Unido.