O Prémio “Únicos” é uma iniciativa promovida pela Google e pela Shilling, em parceria com o The Next Big Idea, com o objetivo de distinguir uma startup com potencial para integrar esta geração de empresas portuguesas que são líderes ou candidatas a líderes nos mercados globais onde atuam.

Em causa mais de 150 mil euros em prémios para a startup vencedora.

As candidaturas estão abertas até ao dia 30 de novembro e os finalistas serão anunciados no início de dezembro, sendo o vencedor apurado num evento de pitch.

O principal objetivo deste prémio é impulsionar o arranque de startups de grande potencial, pelo que o apoio visa empresas em fase inicial — Angel, Pre-Seed, Seed —, cujo negócio tenha uma ligação relevante com o ecossistema nacional e que sejam game-changers na tecnologia, não importa o setor em que operem.

O Prémio Únicos irá apoiar as startups em três dimensões fundamentais:

Financiamento : prémio de 50 mil euros em investimento atribuído pela Shilling;

: prémio de 50 mil euros em investimento atribuído pela Shilling; Tecnologia : 100 mil euros em serviços da Google;

: 100 mil euros em serviços da Google; Comunicação: episódio realizado pelo The Next Big Idea.

As candidaturas devem ser feitas aqui.

O que torna uma startup única?

Depois de 10 anos de ideias e de mais de 600 episódios produzidos para televisão, o ecossistema de startups em Portugal está bastante diferente daquele que o The Next Big Idea encontrou quando estreou, em 2012.

Até ao lançamento desta nova temporada, com transmissão na SIC Notícias e SIC Internacional, sete empresas que começaram como startups atingiram uma valorização de mais de 1000 milhões de dólares que as levou a receber a designação de “unicórnios”.

Numa altura em que Portugal fecha um primeiro ciclo, a primeira década, do ecossistema empreendedor, no qual muitas ideias cresceram e outras tantas ficaram pelo caminho, é altura de aprender com os portugueses que conseguiram fazer das suas empresas uma referência global.

É esse o objetivo da edição especial “Únicos”. Assim, e até ao final do ano, o The Next Big Idea tem vindo a contar a história dos unicórnios fundados por portugueses e das startups de elevado potencial que ajudaram a construir o ecossistema de inovação que hoje conhecemos.

Diogo Mónica, Ricardo Marvão, Rui Bento, André Albuquerque, Cristina Fonseca, Miguel Santo Amaro, Humberto Ayres Pereira, Marcelo Lebre, Vasco Pedro e Daniela Braga partilham como, em menos de dez anos, tornaram empresas portuguesas líderes ou potenciais líderes nos mercados mundiais onde atuam.

Esta temporada conta com o reforço da oferta de conteúdos nas plataformas digitais do The Next Big Idea, dando resposta a uma procura crescente de informação sobre a estratégia das empresas e projetos que se destacam na economia da inovação e do talento.

A par com os episódios transmitidos na SIC Notícias e na SIC Internacional, estreia em dezembro uma série de Masterclasses para responder a estas perguntas, entre muitas outras:

Como ter ideias para uma startup, e como saber se é uma boa ideia?

Como levar um produto do zero até estar pronto a ser lançado?

O que é mais importante: o produto ou o mercado?

Product Market Fit: o que é e como o encontrar?

Porque precisa de um cofundador? Não é melhor fazer tudo sozinho?

Como construir uma equipa de sonho?

“São histórias de uma nova geração de empreendedores e gestores que não está apenas a criar novos produtos, mas também a reinventar o papel das empresas", refere Rute Sousa Vasco, publisher da MadreMedia e co-autora do The Next Big Idea.

"Acreditamos que o futuro da sociedade e da economia vai passar por aqui e que o papel do jornalismo é também democratizar o acesso à informação sobre o que faz de uma empresa uma boa empresa. É esse o propósito deste projeto desenvolvido em parceria com a Google e a Shilling e tendo em televisão o nosso parceiro de sempre, a SIC Notícias”, conclui.