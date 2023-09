De acordo com o mentor do projeto em Portugal, Pedro Santa Clara, o Tumo Coimbra vai acolher “jovens de origens sociais e económicas muito diversas”.

“Estamos a fazer um esforço muito grande para os misturar. A determinante fundamental do elevador social é termos jovens de ‘backgrounds’ diferentes a partilhar experiências fortes, aspirações e ’networks’ que duram a vida e que permita que o elevador social, que tem estado muito parado no nosso país, possa verdadeiramente funcionar”, destacou.

A inauguração do Tumo Coimbra, localizado no antigo edifício dos Correios, Telégrafos e Telefones (CTT), na Baixa de Coimbra, decorreu ao final da tarde de hoje.

Representa um investimento de sete milhões de euros, promovido por um conjunto de empresas ligadas a Coimbra e fundações.

Durante a cerimónia de inauguração, Pedro Santa Clara apontou que este é um projeto “de e para a comunidade”, que vai ter um “impacto imediato e alargado”.

“Para além de aqui se estarem a aprender competências específicas, o que aqui verdadeiramente se vai fazer é aprender a aprender. Esta meta competência de aprender a aprender passa por autonomia, iniciativa, responsabilidade, colaborar, resolver problemas complexos, ter resiliência, imaginação e autoconfiança”, sustentou.

Ao longo da sua intervenção, referiu também que o Tumo é um projeto “muito ambicioso” e que pretende abrir portas em outras cidades do país, entre as quais Lisboa, Matosinhos e Braga.

“Esperamos verdadeiramente que o Governo queira juntar-se a este projeto”, alegou, aproveitando a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Em resposta, a governante disse que o Tumo Coimbra é o exemplo do que é uma "parceria público privada virtuosa".

"Para fazer a diferença vamos precisar de nos unir e fazer parcerias público-privadas", referiu, acrescentando ainda que o Governo tem como meta a criação de cinco destes centros "inovadores e inclusivos" no país.

O Tumo Coimbra é um projeto educativo inovador, totalmente gratuito e complementar à escola tradicional, que vai oferecer aos jovens dos 12 aos 18 anos a oportunidade de adquirirem conhecimentos em diversas áreas de tecnologia e criatividade.

As atividades educativas arrancam a 02 de outubro, para mil jovens, com sessões presenciais de duas horas, duas vezes por semana, em oito as áreas: Fotografia, Animação, Desenvolvimento de Jogos, Programação, Música, Design Gráfico, Cinema e Robótica.