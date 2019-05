Criado no âmbito do Plano Municipal de Competências Digitais da autarquia do distrito do Porto, o projeto tem a singularidade de reunir jovens e idosos em torno do mesmo objetivo, a aquisição de competências básicas digitais em tecnologias da informação e comunicação.

Tendo a maioria dos utentes das instituições de solidariedade social locais mais de 70 anos e os jovens mentores entre 16 e 30 anos, é nos momentos livres dos segundos que, uma vez por semana, o encontro acontece, em sessões de cerca de 90 minutos, prolongando-se as oficinas até perfazer 24 horas.

Ângela Pereira, coordenadora do projeto, explicou à agência Lusa que o projeto "está no terreno desde julho de 2018, já chegou a cerca 30 pessoas com mais de 70 anos e vai estender-se até ao final de 2020", decorrendo atualmente no São Tiago - Associação de Solidariedade Social de Areias.

Falando sobre uma "seleção feita a partir de quem mostra interesse", a responsável referiu que "há sempre um regresso", pois a "maior parte dos utentes não tem capacidade para adquirir os equipamentos e, pelo menos neste período, mantêm o contacto com a tecnologia".

Estudante do Ensino Superior, Bárbara Machado é uma das mentoras do projeto, tendo salientado o processo "dinâmico em que "cada idoso é diferente" e obriga a "adaptar", fruto de uma curiosidade que começa por estar centrada "mais no mentor e menos no que têm à frente" e que obriga a que se tenha de "puxar o interesse deles para o computador".

Sobre o lado prático da aprendizagem, a mentora disse saber que "há idosos que já compraram computador" e a quem estão "a ajudar a trabalhar" neles.