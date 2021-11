O prémio, criado com o intuito de reforçar o posicionamento de Portugal no desenvolvimento da inovação, apurou esta quarta-feira os vencedores das categorias Academia (o projeto Collision Avoidance on Unmanned Aerial Vehicles using Deep Neural Networks) e Startups (uma proposta da portuguesa Glooma).

O vencedor do prémio Academia trata de um "framework conceptual focado em veículos aéreos não tripulados, autónomos e em rede, para prevenção da colisão com objetos de reduzida dimensão, procurando atingir níveis aceitáveis de segurança e confiabilidade", da autoria de Dário Pedro, ao passo que na categoria Startups, o projeto da empresa lusa, vai permitir fazer um autoexame mamário através de um dispositivo de rastreio que está ligado a uma aplicação móvel.

O projeto Collision Avoidance on Unmanned Aerial Vehicles vai assim receber 25 mil euros e a possibilidade de concretização de um piloto (prova de conceito) com o Grupo Altice, com a duração mínima de 9 meses. Já startup Glooma recebeu um cheque de 50 mil euros pela solução inovadora de prevenção do cancro da mama.

Além destes dois vencedores, a 5.ª edição do AIIA contou com uma novidade em relação às edições anteriores, ao atribuir o prémio "Inclusive by Fundação Altice", no valor pecuniário de 15 mil euros ao projeto Incluudo (uma spin-off da Moov.tech), uma plataforma inclusiva que possibilita a legendagem de meios, tradução, transcrição, descrição áudio e áudio inclusivo.

Pelo quarto ano consecutivo, a Agência Nacional de Inovação (ANI) voltou a colaborar numa operação conjunta com a Altice através da atribuição do prémio BfK Awards. A distinção foi atribuída a uma solução baseada em inteligência artificial e computer vision para inspeção em tempo-real de têxteis da startup Smartex.ai.

O Prémio de Inovação da Altice Portugal destina-se a premiar empreendedores e startups em fase de incubação (até três anos) e com filial em Portugal ou França, bem como estudantes de mestrado e de doutoramento em Instituições Académicas portuguesas. Desde 2016, o Altice International Innovation Award já recebeu mais de 380 candidaturas, representando um prémio total superior a 365 mil euros.