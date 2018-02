Uma plataforma de saúde e um projeto inovador na contratualização digital de eletricidade ganharam hoje a possibilidade de se instalarem durante 10 semanas na NASA, nos EUA, para desenvolver as suas ideias, numa competição promovida pela Singularity University (SU).

O anúncio dos vencedores do concurso Global Impact Challenge foi feito hoje, numa cerimónia em Cascais, anunciou a Nova School of Business and Economics (SBE), parceira da SU, em conjunto com a Câmara Municipal de Cascais e a empresa Beta-i, na competição que tinha por objetivo distinguir os melhores projetos a concurso nas áreas de ciência e tecnologia, que se focassem prioritariamente nas áreas da Educação, Ambiente e Governança.

Em simultâneo, a SU anunciou para 08 e 09 de outubro uma conferência internacional em Cascais: a SingularityU Portugal Summit Cascais, que pretende trazer a Portugal “líderes internacionais e figuras influentes da ciência, tecnologia e inovação, para discutir, entre outros tópicos, temas como o rápido avanço das tecnologias, e o seu impacto futuro na indústria, negócios e economia global”, e que vai decorrer no Grande Auditório do novo campus da Nova SBE, que a partir do próximo ano letivo se muda para Carcavelos, concelho de Cascais.

Os vencedores hoje anunciados são a SkinSoul, “uma plataforma de Saúde, que usa uma 'app' que incorpora inteligência artificial para reduzir o tempo de diagnóstico de cancro de pele” e o 'Mov.e', apresentado como a “transformação digital do contrato de eletricidade para ter acesso à mesma a qualquer momento, em qualquer lugar, com segurança e privacidade a um custo competitivo, devido à tecnologia ‘blockchain’”.

“O prémio passa por potenciar as suas ideias num programa de 10 semanas com a equipa da Singularity University no SU Ventures Incubator Program, situado no NASA Ames Research Center, em Silicon Valley (EUA)”, refere o comunicado.

A Singularity University, associada a projetos ligados à ciência e tecnologia, apresentou pela primeira vez em Portugal esta competição, que se trata basicamente de um concurso de ideias, explicou à Lusa o diretor do Centro de Negócios Digitais da Universidade Nova, João Castro.

Segundo o responsável concorreram 54 projetos de grande qualidade, sendo que o objetivo é apresentar ideias que possam ajudar a resolver grandes desafios da humanidade e que afetem positivamente a vida de mil milhões de pessoas nos próximos 10 anos.