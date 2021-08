A coleção oficial de NFT de vídeos de futebol com momentos icónicos de alguns dos melhores jogadores do mundo, incluindo Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Casemiro ou Deco, vai em breve estar disponível através de três packs que os colecionadores podem adquirir.

“Estamos muito entusiasmados com o que estamos prestes a entregar aos fãs do futebol. Vamos ter três diferentes packs, com cartas mais e menos raras, que é o que diferencia este produto. Se pudermos comparar, é uma versão nova das cadernetas de cromos, neste caso em vídeo, com os melhores jogadores de sempre na história do futebol, em que pretendemos elevar o jogador de futebol ao nível dos artistas e das obras primas que conseguem no campo”, explicou o CEO da RealFevr.

Fred Antunes diz que este é um produto “extremamente auditável” e revelou que dentro dos pacotes que vão ser transacionados haverá colecionáveis de cinco categorias diferentes: Common, Special, Epic, Legendary e Unique, esta última em que só existe um vídeo, que no caso será um dos golos de Bruno Fernandes pelo Sporting na época 2017/2018.

O médio é o embaixador do projeto em Portugal e diz que o principal mérito desta iniciativa é aproximá-lo dos fãs.

“É muito positivo que os amantes de futebol de todo o mundo possam adquirir os melhores momentos de alguns dos seus jogadores preferidos. É fantástico poder partilhar estes momentos com os fãs. É uma nova forma de nos ligarmos neste novo mundo em que nos relacionamos”, destacou o médio do Manchester United.

Além da oportunidade de colecionar grandes momentos do futebol, o marketplace da RealFevr criará a possibilidade de comprar e vender NFTs entre utilizadores, permitindo que cada um deles possa completar as suas coleções mais facilmente.