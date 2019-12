Hoje o dia amanheceu frio e húmido, o humano sente-se adoentado e resolve ficar de cama. Usa o smartphone para chamar o seu robô doméstico, que desperta da noite que passou ligado ao carregador de baterias e se dirige ao quarto. Quando chega ao pé da cama pergunta ao humano qual o seu pedido, ao que este solicita que lhe prepare o pequeno-almoço e que faça uma chamada ao seu médico de família. O robô dirige-se à cozinha e, enquanto efetua a chamada e a direciona para o smartphone do humano, comunica com o frigorífico e a torradeira para estabelecer os próximos passos: ir buscar o sumo, depositar as fatias de pão para torrar. Enquanto aguarda pelas torradas, o robô liga remotamente a televisão no quarto do humano, no seu canal preferido ou escolhe um programa que ele não pôde ver ontem, disponível online. Entretanto, a chamada para o medico de família terminou e o robô recebe por email a receita, reenviando-a a um robô autónomo de exteriores, membro da rede de robôs comunitários da freguesia local, que a vai levantar à farmácia mais próxima.

Feitas as torradas, o robô do humano regressa com estas e com o sumo num tabuleiro ao quarto do homem, servindo-lhe o pequeno-almoço. Depois parte para a rotina diária de aspiração do pó da casa, dirigindo-se aos locais detetados como mais sujos por sensores de lixo instalados na residência, com os quais está ligado em rede. É interrompido pela chegada do robô com os medicamentos, que aciona a campainha eletrónica do apartamento. Abre-lhe remotamente a porta e aguarda que o robô comunitário apanhe o elevador, ao qual comunica o andar do humano, para o receber à porta do apartamento, recolher os medicamentos e pagá-los por via eletrónica. Entretanto, um dos vizinhos do humano apanhou o mesmo elevador, mas o robô de entregas tem um comportamento social na presença de humanos e utiliza o elevador de uma forma que respeita as normas sociais, incluindo cumprimentar o vizinho. Recolhidos os medicamentos, o robô do humano fecha a porta e vai levar-lhos, descrevendo as doses diárias e o número de vezes por dia em que os deve tomar. Mais tarde, irá lembrar o humano para tomar os seus comprimidos nos momentos indicados.

Cenário de ficção científica? Talvez não faltem muitos anos para que deixe de o ser, e muitas das capacidades descritas neste cenário ilustrativo já estão disponíveis nos robôs de serviços modernos. O que falta é a execução fiável e por períodos longos sem intervenção humana para manutenção e reparação, bem como a integração de todas as capacidades descritas, e a sua interligação com as dos restantes dispositivos em rede. Não é pouco, mas o caminho está à vista.