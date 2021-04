Vender uma casa pode ser uma experiência altamente desgastante. As etapas que todo o processo exige podem demorar meses e o factor tempo é muitas vezes decisivo para quem vende. A Sell and Go, uma startup portuguesa, trouxe para o mercado um modelo alternativo que permite apresentar uma proposta de valor em 48 horas e uma escritura em 10 dias.

Criada em plena pandemia, em setembro de 2020, esta proptech alia a tecnologia à compra e venda de propriedades, e destaca-se pela rapidez. "Nós temos um processo muito simples, rápido e seguro", diz Ana Santos, diretora de operações da startup, sublinhando que "a Sell and Go não é uma mediadora imobiliária", mas sim "um cliente, uma empresa que compra imóveis a quem os quer vender".

Para fechar negócio com a Sell and Go, basta preencher o formulário disponível no site da startup, com alguma informação essencial. Nesta primeira fase, a empresa trata apenas de fazer uma avaliação preliminar. Até 48 horas depois, a Sell and Go contacta o vendedor com uma chamada telefónica, na qual é feita uma proposta de valor. Na mesma chamada, agenda-se uma visita ao imóvel se necessário, e avalia-se a data possível para escritura, conforme a urgência. O último passo é mesmo: vender a casa, sendo que o contrato-promessa é celebrado de imediato com depósito de sinal.

Segundo a Sell and Go, a rapidez na avaliação dos imóveis não aumenta o risco de erro, já que que, explica Ana Santos, a proposta de valor "é definida com base em critérios objetivos", que dizem respeito à área da casa, à sua tipologia, à sua localização, entre outros fatores relevantes, avaliados numa base de dados robusta.

Neste momento, a empresa está focada em crescer em Lisboa e no Porto. Em 2021, o objetivo é adquirir 80 imóveis, sem limitação de tipologias. "A Sell and Go compra apartamentos, moradias, solares, palacetes", refere a diretora de operações.

Fechar negócio em pouco mais de uma semana é muitas vezes o objetivo de todos aqueles que se encontram em situações de urgência. As razões podem ser diversas, desde uma mudança profissional que obriga a alterar o lugar onde se vive a situações de incumprimento com o banco, ou perante processos de divisão judicial (como divórcios ou heranças). Mas, mais do que um recurso para quem precisa mesmo de resolver a questão de forma rápida, a Sell and Go quer ser uma alternativa para todos os portugueses que querem poupar meses de espera ou, como diz Ana Santos, contribuir para que haja "menos uma placa na janela".

Mas como é que se chega a um valor final? Para responder a esta questão, a Diretora de Operações da Sell and Go compara o método da empresa ao método tradicional com um exemplo concreto. Ana Santos explica que, pelo caminho clássico, uma casa que tenha um valor de mercado de 125 mil euros acaba por render ao vendedor cerca de 111 mil euros, subtraindo o valor pago às mediadoras (cerca de 5%) e o valor que os vendedores costumam gastar em "pinturas e pequenos arranjos" antes de meter a casa à venda. Nesta situação hipotética, a proposta da Sell and Go seria de 110 mil euros no prazo de 48 horas e suspendendo de imediato os encargos que meses de espera também implicam, como quotas de condomínio, prestações de IMI e outras despesas associadas à manutenção e habitação da casa.