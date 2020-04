Cientistas, governos e especialistas encontram-se numa luta contra o tempo para arranjar soluções que permitam controlar o vírus. Uma das alternativas que tem vindo a ganhar destaque no panorama internacional é a de tirar proveito da tecnologia disponível com o desenvolvimento de apps de rastreio da Covid-19. Contudo, isto levanta uma questão: Estaremos a usar a tecnologia de forma consciente ou a abrir uma via sem precedentes, baseada numa pandemia global?

A premissa seguida por todas as autoridades de saúde é a de que os indivíduos que tenham contacto direto com alguém infetado com Covid-19 correm o risco de adoecer. Como tal, a ideia por trás do “contact tracing” (técnica que envolve encontrar cada pessoa infetada e descobrir com quem interagiu durante esse período de tempo) é simples, mas a sua execução deixa algo a desejar. O processo é demorado e lento: alguém fica doente; é entrevistado pelas autoridades de saúde pública e o seu percurso e contactos são mapeados; é feita uma lista de pessoas com quem esteve em contacto e pede-se-lhes que se mantenham em casa e prestem atenção aos sintomas; se uma das pessoas exposta estiver infetada, os seus contactos também serão rastreados e assim sucessivamente até que todos os possíveis infetados com o vírus estejam fora de circulação. Contudo, com o número de infetados ao nível mundial a chegar aos 3 milhões, é desafiante ter os recursos e o tempo necessário para continuar a seguir este modelo de “contact tracing”.

Enquanto governos e cientistas continuam numa correria contra o tempo para encontrar uma resposta urgente para este surto, alguns especialistas começaram a tirar partido dos avanços tecnológicos para agilizar e acelerar este processo. Em Singapura e na China estão a utilizar ferramentas e apps de telemóveis para identificar e monitorizar as pessoas que possam ter sido expostas ao vírus. Na Alemanha, Reino Unido e Austrália estão a construir apps que facilitem o rastreamento das pessoas infetadas.

Recentemente, a Apple e a Google anunciaram que vão unir esforços no desenvolvimento e distribuição de uma tecnologia de monitorização de telemóveis, que permite rastrear a cadeia de possíveis infetados pela Covid-19. Em vez de recorrer a sistemas de geolocalização (GPS), estas aplicações irão recorrer a tecnologia Bluetooth, uma tecnologia que permite conexão sem fios. Isto permitirá criar aplicações para travar a propagação do Covid-19, sem que a localização dos utilizadores seja guardada. Segundo as gigantes tecnológicas, a tecnologia Bluetooth permite manter a privacidade dos utilizadores porque usa uma ligação por radiofrequência para se ligar a aparelhos que estejam a curta distância (alguns metros). A Apple e a Google preveem que esta tecnologia esteja disponível para ser usada em aplicações a partir de maio.