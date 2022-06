A Weavr, fintech de origem britânica, anunciou a entrada no mercado português e vai ter uma equipa a trabalhar a partir de Lisboa. Joaquim Marques vai liderar o desenvolvimento local da empresa e são esperadas mais contratações em breve, nas áreas técnicas e de desenvolvimento. O arranque é assinalado com o estabelecimento de acordos com duas empresas portuguesas, a E-virtual e a GrowIN Portugal.

A Weavr presta serviços financeiros “plug and play” (prontos a utilizar), integrando serviços financeiros de forma rápida nos produtos digitais. A fintech disponibiliza uma gama de plugins financeiros que permitem às empresas integrar soluções financeiras em aplicações digitais para pagamentos a fornecedores, benefícios para colaboradores, gestão de despesas, mercados de freelancers, entre outros.

Fundada em 2018, com sede em Londres, a empresa é apoiada por investidores como a Tiger Global, que expandiu as operações da sua série A de 40 milhões de dólares, do Reino Unido e da Europa para os EUA e Singapura.

Lisboa é considerada pela Weavr uma cidade com potencial de crescimento, com a valorização do ecossistema tecnológico e de fintech da cidade em 2,1 mil milhões de euros. A par com este indicador, a fintech refere, no comunicado sobre o lançamento em Portugal, outro dado segundo o qual “o número de startups per capita neste país é atualmente 13% superior à média europeia”.

O foco da empresa está precisamente nas startups e nas empresas com posicionamento no mercado digital que procuram alternativas de serviços financeiros. Para Daniel Greiller, Chief Commercial Officer da Weavr “o modelo tradicional de Banking-as-a-Service (BaaS) em Portugal, assim como em toda a Europa, é assustadoramente complexo e dispendioso para empresas em início de vida que procuram opções de integração de serviços financeiros. Este modelo é totalmente oposto ao espírito ágil e inovador e à vontade de crescimento que a comunidade das startups no país demonstra. Ao fornecer um modelo “plug and play” de serviços financeiros integrados, podemos permitir que as empresas digitais em Portugal vejam para lá das limitações do tradicional BaaS e, em alternativa, utilizem as nossas opções de serviços financeiros integrados prontos a utilizar”.

A proposta de valor da Weavr tem como premissa acelerar o processo de entrada no mercado das startups, prevendo prazos de “apenas algumas semanas” face à oferta de serviços da banca.

Com planos de expansão para os EUA e Singapura, a Weavr aposta numa rápida expansão mundial, permitindo que mais startups entrem rapidamente no mercado e ofereçam serviços financeiros aos seus clientes de forma eficiente.

O evento oficial de lançamento da Weavr tem lugar a 23 de junho, em Lisboa. “Sky-Rocketing Growth for Digital Start-ups” é o mote para uma sessão desenhada em parceria com a Fintech House, aberta aos investidores, startups e media e que conta com um painel de especialistas, em que se inclui a capital de risco Anthemis, que fornecerá aconselhamento estratégico acerca da criação, investimento e desenvolvimento de uma startup.

Sobre o evento:

A sessão conta com os seguintes painéis:

Marin Cauvas, Investment Principal da Anthemis

Anas El Arras, CEO da GrowIn Portugal

Asif Nadaf, CTO da GrowIn Portugal

David Conde Sayans, CEO & Founder da Croinscrap

Daniel Greiller, CCO da Weavr

“Sky-Rocketing Growth for Digital Startups” é moderado por Rute Sousa Vasco, jornalista e autora do The Next Big Idea, e vai ter lugar no Altis Grand Hotel a partir das 17h00.