A sheerME é uma plataforma e comunidade online que permite aos utilizadores agendarem de forma mais fácil e rápida os serviços de beleza, bem-estar e também de desporto.

A plataforma já conta com mais de 7.500 espaços listados, em todo o país, e o objetivo, ainda em 2021, é chegar aos 10 mil. Além disso, conta já com mais de 5 mil utilizadores registados e 100 mil acessos mensais.

Agora, com pouco mais de um ano de existência tornaram-se na primeira empresa portuguesa a fazer parte do programa de aceleração do Facebook Business Solutions, cujo objetivo é colaborar com empresas inovadoras na área das plataformas de dados de clientes, integradores de sistema, apps de serviços ou apps criativas.

O programa de 12 semanas visa fornecer às startups apoio técnico para ajudar as empresas a acelerar o crescimento dos seus negócios. Ao longo dos três meses, terão a oportunidade de ficar a conhecer de perto o pacote de produtos e tecnologias do Facebook, receber conselhos de especialistas e estabelecer contactos com outros fundadores e investidores.