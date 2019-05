Um sistema de “geração automática de programas de robô para a fabricação de peças de metal de geometria complexa pelos processos de manufatura aditiva”, vulgarmente designada por impressão 3D (três dimensões), foi desenvolvido por uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), coordenada por Pedro Neto, revela esta instituição, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O sistema foi criado no âmbito do INTEGRADDE (Intelligent data-driven pipeline for the manufacturing of certified metal parts through Direct Energy Deposition process), um mega projeto europeu que recebeu um financiamento de 16 milhões de euros da União Europeia, através do programa Horizonte 2020, adianta a Faculdade.

O projeto INTEGRADDE, liderado pela Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste/Centro Tecnológico AIMEN, de Espanha, foca-se na “incorporação da manufatura aditiva de componentes metálicos de médio e grande porte no ambiente industrial europeu, especialmente nas indústrias aeronáutica, aeroespacial, metalomecânica e metalúrgica”.

Para atingir este “ambicioso desígnio do novo paradigma da Indústria 4.0”, o projeto reúne em consórcio 26 parceiros de 11 países (Alemanha, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, Polónia, Portugal, Reino Unido e Suécia).