Dois dias depois, foi convidado para dar o seu testemunho durante uma formação e considerou a experiência tão enriquecedora que quis agradecer publicamente através do Facebook, mas a hora tardia a que chegou a casa levou-o a não pedir ajuda àqueles que habitualmente escreviam as suas publicações.

“O que me lembrei de fazer? Ligar simplesmente o portátil, a ‘webcam’, e mesmo de rajada agradecer e dizer ‘gostei muito desta noite, obrigado pelo carinho’. E publiquei, sem cortes, sem edição”, contou.

Hoje acha que fez “um vídeo horrível” em termos técnicos, mas essa experiência permitiu-lhe perceber que, em vez dos textos, para os quais precisava de ajuda, podia comunicar através dos vídeos.

Na semana seguinte, já tinha no ar o canal do YouTube, que atualmente tem cerca de 700 subscritores, e no qual Pedro Teixeira começou “a trabalhar a imagem como se fosse para um cliente”.

“Tudo isto aconteceu muito rápido”, admitiu, ainda espantado com o sucesso de alguns dos seus cerca de 80 vídeos.

Pedro Teixeira não tem conhecimentos de fisioterapia, psicologia, reabilitação ou assistência social, mas carrega em si “uma vontade enorme de pesquisa e de procurar soluções” que ajudem os deficientes.

O vídeo mais visto do canal do YouTube chama-se “Tratar de mim” e mostra Pedro Teixeira a usar um corta-unhas adaptado, que lhe facilita muito a vida porque as suas mãos tremem, e depois a ir ao barbeiro, uma vez que cortar a barba também não é uma tarefa fácil.

A boa disposição impera no canal de Pedro Teixeira, no qual mostra não só soluções, como um suporte de caneta ou um equipamento que permite mexer no rato do computador com o olhar, mas também conversas, como a que teve com o atleta paralímpico Mário Trindade na pista do Fontelo, com o título “Eu tentei, mas levei uma coça enorme”.

Os “unboxings” (abrir caixas de novos produtos que surgem no mercado) são o que mais gosta de fazer, apesar de nem sempre ser fácil obter os produtos das marcas, porque ainda é “muito pequenino e isto é tudo um negócio”.

“Muitos dos produtos que eu já mostrei no canal são devolvidos às empresas”, ou seja, apenas são enviados a título de empréstimo, contou à Lusa, enquanto tentava por a funcionar um teclado norte-americano que se encaixa nos dedos e facilita a vida a quem tem pouca mobilidade nas mãos.

Um ano depois da criação do canal do YouTube, Pedro Teixeira achou que “era preciso fazer mais” e surgiu a ideia de avançar para uma plataforma de informação, juntamente com o seu amigo Carlos Figueiredo, também portador de uma deficiência.

“Há tantas dúvidas, às vezes deparamo-nos com tanta pergunta — ‘como é que fizeste isto, como é que fizeste aquilo, como é que conseguiste isso’ – e nós decidimos interpretar os textos, reunir as informações”, contou.

Na plataforma encontram-se já informações sobre o atestado médico de incapacidade multiúsos, o Sistema de Apoio de Produtos Adaptados, a prestação social para a inclusão, as quotas de emprego e o cartão de estacionamento, todas acompanhadas por um suporte de áudio, que Pedro Teixeira considera “super importante para os invisuais e para as pessoas que não conseguem ler corretamente”.

“Desde que foi lançada (a plataforma), já tivemos 480 utilizadores. Não estávamos à espera de uma adesão tão boa, de comentários tão bons”, frisou.

No entanto, Pedro Teixeira esclareceu que se trata de uma plataforma de informação e não de ajuda.

“Nós até podemos ir à procura da informação e tentar trazer a informação às pessoas, mas, como é óbvio, há instituições governamentais, como a Segurança Social, as Finanças e o Sistema Nacional de Saúde, que são as mais indicadas para ajudar as pessoas”, explicou.