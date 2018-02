Estão abertas as candidaturas para a 10.ª edição do Prémio Nacional Indústrias Criativas, com o apoio da Fundação Serralves e da Super Bock, de 26 de fevereiro a 25 de março. Podem concorrer todos os cidadãos maiores de 18 anos, individualmente ou em grupo, e pequenas e microempresas em expansão, desde que sediadas em Portugal. Se tiver uma “ideia original” deve submetê-la no site.

Os finalistas ao Prémio serão acompanhados por “por mentores para apoio à elaboração dos planos de negócio e à capacitação dos projetos para possibilitar a captação de financiamento nacional e internacional”.

Todo o processo de decisão, dos finalistas à escolha do vencedor, será feito por um comité composto por representantes do Super Bock Group e da Fundação Serralves. Existem também alguns parceiros presentes: a ANI, a ANJE, o BPI, a ESAD, a Fundação da Juventude, o IAPMEI, a Brand New Box, a Universidade Católica — Escola das Artes, a Universidade do Porto e o The Next Big Idea.

No concurso vão ser atribuídos três prémios nos valores de 15.000€, 7.000€ e 3.000€. Para isso o projeto tem de parecer viável ao júri e integrar uma das quatro categorias disponíveis: Arquitetura e Artes Visuais, Música e Artes do Espetáculo, Conteúdos e Novos Media e Turismo e Património. Os resultados serão conhecidos em junho.

O grande vencedor terá a oportunidade de representar Portugal na maior competição internacional de indústrias criativas, a Creative Business Cup, em Copenhaga, em novembro.

Mas se não chegar a um dos prémios finais ainda pode haver outra possibilidade. Está prevista a atribuição da distinção Born from Knowledge (BfK), BfK AWARDS, pela ANI - Agência Nacional de Inovação. Este é um programa de “valorização do conhecimento científico e tecnológico “ promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que distingue projetos que “nascem do conhecimento” e empresas que mais se destaquem em atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D).

Vencedores em 2017

1º prémio: Iguaneye 2º prémio: SoundParticles 3º prémio: WonderCover